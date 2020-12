El Herbalife Gran Canaria afronta hoy en tierras tinerfeñas su segundo test de la pretemporada. El conjunto amarillo visita el pabellón Santiago Martín de La Laguna para medirse contra el Iberostar, en lo que supone la devolución de la visita que el cuadro aurinegro realizó esta misma semana al Arena.

Para este encuentro, que comienza a partir de las 12.00 horas y será retransmitido por el canal oficial de Youtube del club chicharrero, el Granca no podrá contar con la aportación del escolta Amedeo Della Valle. El italiano sufre una contusión en su gemelo izquierdo y, aunque no parece ser grave, no se le ha querido forzar.

A pesar de caer por un ajustado marcador de 84-86, el nuevo Herbalife del técnico Porfi Fisac transmitía unas buenas sensaciones en el derbi que disputó ante el propio Iberostar en el Gran Canaria Arena el pasado miércoles.

Mantener esa línea de juego y lograr el primer triunfo de la pretemporada son las premisas con las que parte en el duelo de hoy el conjunto claretiano, que el fin de semana que viene se medirá en Madrid al Estudiantes y Fuenlabrada.