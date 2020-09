"No hay que dejar de trabajar en la búsqueda del escolta"

Porfi Fisac, en su primera aparición ante los medios desde su presentación como entrenador del Herbalife, valoró positivamente el trabajo que está desarrollando el conjunto claretiano durante la pretemporada y calificó de "extraordinaria" la actitud de la plantilla. "Estoy contento con el equipo que tengo, con la aportación que está dando la gente que tiene que acabar de incorporarse al 100%. Me gustaría empezar la temporada para dejar temas claros", afirmaba. Además, añadía que todavía les falta comprender muchas cosas, "nos queda mucho por trabajar y mejorar".

Cuestionado sobre la opción de cubrir la duodécima ficha profesional que quedó vacante con el, finalmente, no fichaje del estadounidense AJ Slaughter, lo que dejaba desguarnecida la posición de escolta, el segoviano no cierra las puertas a la incorporación de un nuevo jugador en esa posición: "Hay una cosa clara, no debemos dejar nunca de trabajar en la búsqueda de ese escolta que más o tarde o más temprano nos va a hacer falta. Ahora mismo hay que ser prudentes, y creo que el club lo está siendo en el apartado económico. La sociedad demanda que haya criterio y lógica en la forma de fichar, cuantificar. Ahora hay que seguir buscando, pero tener la paciencia de ver cómo evolucionamos".

En este periodo preparación, Fisac ha realizado probaturas y, en esta demarcación, la última fue en el choque del pasado sábado contra el Iberostar en Tenerife, que se saldó con victoria claretiana, donde el base Fabio Santana tuvo minutos actuando de dos y sus prestaciones dejaron satisfecho al técnico.

"Ahora lo importante es conocer a los jugadores y ver hasta dónde pueden llegar. Lo interesante es tener muchas opciones y no depender sólo del mercado. Mi trabajo es buscar alternativas dentro de la plantilla y en eso estamos", dijo.

En cuanto al inicio de la competición oficial, que para el Herbalife empezará el sábado 19 de este mes recibiendo al Bilbao Basket, Porfi Fisac receta prudencia. "La liga va a ser extraña y difícil, sobre todo en un principio. Luego hay muchos equipos que en teoría parten con ese cartel de haber estado el año pasado en la parte baja, que han estado parados como clubes durante un periodo largo de tiempo y que han sido capaces de reestructurar muy bien sus plantillas haciendo una inversión buena", analiza.

Además, recalca que va a existir mucha igualdad en la zona media-baja. Explicó que para empezar a hablar de los objetivos del nuevo Granca habrá que esperar "a superar las primeras diez jornadas para ver hacia dónde vamos caminando". Eso sí, desea que la afición "diga que este equipo es sincero, que vea la verdadera capacidad que puede tener, que guste". Porfi Fisac también se refirió a los jugadores de la cantera que trabajan con el primer equipo, y fue rotundo: "Estoy contento, pero quiero más".

El técnico se lleva a Madrid hoy a 13 jugadores para los dos encuentros de pretemporada que afrontan los amarillos en la capital de España. Esta tarde juegan contra el Estudiantes (19.00 horas), mientras que mañana se medirán frente al Fuenlabrada en el Pabellón Fernando Martín (18.00 horas).