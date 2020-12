Las dunas según Jorge Racca

Esa visión inalterable la vivió hace unos días Jorge Racca (General Pico, La Pampa, Argentina, 1971) cuando volvió a contemplar las dunas de Maspalomas en Gran Canaria, el lugar donde comenzó su carrera en las canchas de Europa. "El recuerdo que me viene es el de siempre, cuando llegué y me hospedé en el Gloria Palace en el Sur para hacer la pretemporada. Desde ahí empezamos a trabajar en Playa del Inglés, en el Pabellón de El Tablero, físico y canasta, también en las dunas de Maspalomas donde hacíamos ejercicios físicos. Es una gran emoción cuando aterrizo en la Isla porque es reencontrarme con gente que me ayudó mucho en mi carrera y en la Isla", admite. Y eso que ahora vino a pasar unos días de vacaciones.

Racca, uno de los exteriores más carismáticos y talentosos que ha tenido el club claretiano en su historia, disfrutó de unos días de desconexión en Gran Canaria junto a su familia donde pudo reencontrarse con algunos amigos que hizo en la Isla y que perduran.

Aquellas pretemporadas en el San Bartolomé de Tirajana salpican la memoria de Racca, que firmó dos temporadas en un Gran Canaria que buscaba su consolidación definitiva en la élite del baloncesto español. En la primera campaña del argentino en la Isla, el Granca logró la salvación; en la segunda, mostró lo que poco después se iba a convertir en una tónica habitual para la entidad: entrar en el Playoff y la Copa del Rey, las dos citas por excelencia del baloncesto nacional. Esa fue la primera vez.

"Tuvimos la suerte de enganchar la Copa del Rey y el Playoff por primera vez. Por suerte fueron buenas temporadas. Era un club sólido en la ACB, que hacía y hace las cosas bien por lo que no me ha sorprendido la trayectoria. Es algo merecido todo lo que se ha conseguido estos años porque tienen una base muy buena, con contrataciones excelentes", argumenta el argentino, afincado en Galicia.

En esos dos años, si Racca tuviera que elegir un momento que resumiese su vida en la Isla, no tiene dudas al señalar el momento de la clasificación para la primera fase final de la Copa del Rey. "Fue una profunda emoción en el Centro Insular, una fiesta. Fue un paso importantísimo a los jugadores y para el club, porque era muy difícil para una entidad como nosotros entrar entre los primeros ocho", apunta.

En su boca siempre está el Centro Insular de Deportes y "el pío-pío" que retumbaba en la Avenida Marítima. "Era un lugar muy cálido, sentías a la gente. Los que venían a jugar contra nosotros nos lo decían: era un sitio muy difícil para ganar. Cuando la gente se ponía de pie, a palmear las gradas, era una olla a presión casi. Pero como lo teníamos a favor... Era un handicap para los que venían", sentencia el argentino, que no sigue ligado al baloncesto.

"Me vienen los recuerdos de las camisetas amarillas, de la gente, de los gritos, del pío-pío, del ruido, de cuando le ganamos al Barcelona por primera vez en la cancha...", prosigue. Una colección de fotografías que compartió estos días con algunos amigos como su excompañero Berni Hernández o el expresidente Lisandro Hernández, con el que dio unos golpes en Bandama. "Tengo mucha gente, como Pepe Alvarado, Carlos Quevedo, Juanmi Morales... A las Islas siempre vuelvo y volveré", apunta Racca con las dunas en el corazón.