Fisac no ve a Gasol como un problema para la rotación culé

Hace apenas una semana, el 9 de abril, Pau Gasol volvió a vestirse de corto después de dos años de dudas en los que se barajó incluso su posible retirada. El de Sant Boi quiere llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1 –faltan 99 días– y para ello tiene que demostrarle a Sergio Scariolo que está en plena forma física y que puede ser una pieza que ofrezca un nivel óptimo para competir en Japón.

A la vez que el Herbalife se jugaba la vida en la Eurocup frente al Mónaco en el Arena el pasado viernes, en el Palau Blaugrana el nombre de Pau Gasol volvía a sonar por la megafonía del pabellón durante la presentación del roster de Jasikevicius para medirse al Bayern de Múnich en el último duelo de la fase regular de la Euroliga, en el que el Barça no se jugaba nada al tener la primera plaza asegurada de cara al Playoff.

“Pau no va a influir en los automatismos que tenía la plantilla, pensar eso sería engañarnos”

El técnico lituano no se andó con chiquitas y le dijo a Pau que saliera de titular ante los bávaros y la leyenda española no le defraudó. Anotó los 6 primeros puntos del Barça, de los 9 que anotó él, además de capturar 4 rebotes en 13 minutos. Aunque el redebut de Gasol no fue tan feliz ya que se tradujo en una derrota (72-82).

Misma decisión tomó el entrenador azulgrana en el segundo choque de esta nueva etapa de Gasol en el Barça, en un partido de grandes vuelos, contra el máximo rival en la competición doméstica, el Real Madrid de Edy Tavares, que dominó al pívot catalán y le dejó en 0 puntos en 9 minutos (-18 con él en pista), para sumar la segunda derrota consecutiva.

Cuestionado Porfi Fisac sobre la incidencia que tiene el 16 azulgrana en la rotación de Saras, y si existiese alguna posibilidad de que el Barça haya trastocado sus automatismos con la presencia de un jugador tan importante en la historia en sus filas, el técnico claretiano fue tajante: “No lo creo, eso sería engañarnos”, subrayó.

Porque si bien el segoviano coincide con la opinión de la mayoría de los amantes de la canasta en que “Pau es el emblema del balonestos español”, viene respaldado porque sigue manteniendo calidad en sus manos. Por tanto, “la incorporación de un jugador bueno nunca puede ser contraproducente”, añadió Fisac.

Reflexión en clave Gasol aparte, el coach claretiano también quiso dejar claro que para enfrentarse al Barça, “lo más importante es no perder las credenciales” de lo que él entiende que ha logrado en su equipo. “En la parcela defensiva debemos ser respetuosos y ante equipos como el Barça hay que tener un grado de acierto superior al de cualquier otro partido”, remarcó el castellano-leonés.

“Beirán jugando de ‘cuatro’ lo hizo muy bien porque es muy inteligente y nos da un salto de calidad [contra el Joventut]”

Sobre cómo tiene pensado cubrir la baja de John Shurna, Fisac sacó pecho por el recurso del que tuvo que echar mano el domingo pasado contra el Joventut para suplir al norteamericano. “Javi Beirán lo hizo muy bien de cuatro porque es muy inteligente y nos da un salto de calidad” subrayó.

En referencia al papel de Costello también como ala-pívot, el entrenador confesó que le está “puteando un poco”, y que si está mostrando un exceso de energía en pista se debe a que: “Es un tío con mucha fuerza y le puede faltar un poco de experiencia”, en referencia a las faltas que le están pitando en las últimas semanas.