“Si queremos decir algo en la liga es ahora”

Por otro lado, Fisac alabó el despliegue del equipo dirigido por Joan Peñarroya en esta temporada. “Hereda San Pablo Burgos, quitando Real Madrid y Barcelona, es para mí el equipo que mejor baloncesto está haciendo junto a Lenovo Tenerife. Están jugando a un nivel como pocos, con muchísimo criterio, tienen jugadores que hacen una intendencia extraordinaria, que anotan, reboteando, grandes jugadores en el tiro… Es una empresa difícil, pero tenemos que intentar ser un equipo sólido, estable y que luche por cada partido”, agregó.

Todo en una jornada (mañana, 12.00 horas) que será de reencuentros en el Gran Canaria Arena, con los regresos de Xavi Rabaseda y Omar Cook. El entrenador amarillo se refirió a la salida del base al principio de la temporada como una elección personal. “Aquello fue una decisión mía. Entiendo a Cook porque es un excepcional jugador, ejemplar durante su carrera. He tenido que tomar decisiones y a veces me equivoco. En la primera parte puede que me equivocara, sí; pero porque el planteamiento era tener a Albicy y AJ Slaughter. Las circunstancias nos fastidiaron. Por eso se cambió a Cook. Decidi tener a esos dos. ¿Criticable? Lo entiendo. Cualquiera puede hacerlo mientras me respeten la parte familiar y personal, que no siempre está sucediendo, acepto las críticas. También de él, un excelente jugador y, según me cuentan, una gran persona”, confesó.

Por otro lado, Porfi Fisac confirmó que John Shurna mejora de los problemas físicos que le hicieron perderse la cita en Badalona. El fallo en su rotación estará en Tomas Dimsa, por su reciente paternidad. “Shurna está bastante recuperado, el último día de entrenamiento será mañana y veremos, pero en principio está bien. Probablemente tendremos la baja por motivos personales de Tomas Dimsa, al que felicitamos desde aquí”, contestó.

Dimsa por un filial

Fuera de la Isla, buscar un remplazo para el lituano es ahora el problema en su rotación. “Ha tenido que desplazarse y tendremos que meter a uno de los chavales del filial. El filial juega por esa fase de ascenso, y los felicitamos, y el club lo ha hecho bien para jugar el domingo los dos”, añadió. El equipo filial juega a las 18.00 horas frente al Clavijo CB la ida de los octavos de final para ascender a LEB Oro.

Fisac también defendió su grupo y a su trabajo. “No entiendo el grado de negatividad que hay a veces con el equipo. Yo ahora veo un equipo que trabaja, solidario, que no le gusta perder... Veo jugadores ambiciosos. Pero esto es una actuación de dos y a veces el otro merece más ganar, como pasó con el Obradoiro, pero yo no veo esa negatividad que me manifiesta”, argumentó Fisac, que apuntó al “aspecto mental” para corregir los cuartos que le han costado partidos al equipo.