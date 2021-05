«Cubrir la baja de Kilpatrick es un tema colectivo»

El músculo del colectivo. Esa es la fórmula de Porfi Fisac, técnico del Herbalife Gran Canaria, para escalar el último muro con el que se ha topado esta temporada: la baja del escolta Sean Kilpatrick, uno de los generadores de puntos más claros de su equipo, que abandonó el equipo por motivo s personales.

«Esto es un tema colectivo. La baja de Tomas Dimsa, la suplimos; la de Sean Kilpatrick, la suplimos. Podemos jugar con dos bases, con gente de la cantera aportando», comentó. Todo con un argumento central: que nadie tenga que asumir de manera íntegra la presión de tener que ser una máquina de puntos. «Estamos en una parte final en la que no quiero que ninguno de mis jugadores se sienta presionado, después de momentos difíciles. Quiero que mis jugadores disfruten de ser un equipo, que trabajen con ilusión por ganar, con el esfuerzo por defender. Necesito que mi equipo sienta que puede ganar cada día, y esto solo se hace con mentes limpias. Podemos intentar ganar cada día porque estamos bien mental y colectivamente», añadió el entrenador segoviano.

«El partido contra Andorra es el más decisivo de los que tenemos por delante», asegura

Un problema a revolver por el grupo que tiene a varios de sus miembros entre algodones. Sobre todo al base Andrew Albicy y al ala-pívot John Shurna. « En ambos casos están sin entrenar, y mañana [por hoy para el lector] a ver si pueden hacer alguna sesión antes de viajar. John está bastante mejor, más recuperado. Son los dos que llegan más justos», desveló Fisac, que también apuntó a la mejoría de Javier Beirán, que ha arrastrado molestias durante los últimos partidos que no han impedido que esté sobre la pista.

«Beirán se está recuperando y está aguantando bien el ritmo de entrenamientos y el trabajo diario, está a buen nivel», sentenció. Por otro lado, Fisac reveló que tirará de jugadores de la cantera para completar una expedición de 13 jugadores. «Hay que agradecer que tengamos un club con esta cantera, con el trabajo que hacen. Les dejamos a veces sin jugadores y para este partido probablemente viajemos con un número de jugadores mayor, quizá con 13 jugadores, y ahí tomaremos la decisión de quién juega», comentó.

Porque el Granca no volverá a la Isla y se quedará en la Península para ir hasta Miribilla y jugar contra el Bilbao Basket el miércoles (17.30 horas). «No volvemos, nos quedamos por allí. Tendríamos que volver el lunes…», agregó. En cualquie caso, Fisac lo hace sin quejas. «Ahora hay que ser lógicos y no ser egoístas sobre cómo queda el calendario. ACB y clubes estamos haciendo un gran esfuerzo para acabar. Veremos si se puede acabar. No es momento de egoísmo por parte de ningún club. Se está haciendo un esfuerzo por acabar. Nuestro calendario ha tocado así, miérloces-domingo, y hay que aceptarlo como es. No le he dado más vueltas. Así está y así lo afronto», puntualizó.

«Albicy y Shurna están sin entrenar y a ver si pueden hacer alguna sesión antes de viajar», apunta

En cualquier caso, delante, Fisac cree que su equipo tiene el «partido más decisivo de los que tenemos». «Primero por la entidad del rival; después porque sería decisivo para la clasificación, y porque MoraBanc Andorra ahora mismo es el equipo peor tratado por todo: COVID, lesiones... Tienen un mérito tremendo lo que están haciendo, admiro el trabajo de su entrenador y jugadores [...] La vuelta de Tyson Pérez y Bandja Sy les da pívots para poder jugar. Hasta ahora estaban sin gente interior, con muchos problemas», añadió.