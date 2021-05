Beirán: «En nuestras manos está ganar los dos partidos»

Javier Beirán es práctico: pasa de las calculadoras. El alero del Herbalife Gran Canaria deja paso a las cábalas para otros. Su plan es otro: ganar sus partidos y no preocuparse por nada más. «Queda una última semana con dos partidos. Queremos acabar de la mejor manera posible. No dependemos de nosotros, pero sí está en nuestras manos ganar los dos partidos, acabar con las mejores sensaciones y ver si al final se dan los resultados para poder meternos en el Playoff. Si no, acabar de la mejor forma posible con tres victorias seguidas», señaló el jugador madrileño.