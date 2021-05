Herbalife Gran Canaria - Valencia Basket: El Granca, sin red

Un salto al vacío sin red está obligado a ejecutar esta noche el Herbalife Gran Canaria (20.15 horas, Movistar Deportes 1) en el duelo que le enfrenta en el Arena al Valencia Basket. En la penúltima fecha de la fase regular, los amarillos deben imponerse sí o sí al cuadro taronja para mantener viva la llama de la ilusión por entrar en el Playoff de la Liga Endesa, al menos, hasta el fin de semana.

Los claretianos no dependen de sí mismos, y encima tienen que esperar al tropiezo no sólo de un rival, si no de dos. Uno de ellos, el Unicaja Málaga, cumplió con su tarea ayer venciendo, con sufriendo eso sí, en la pista del Gipuzkoa.

Así pues, los boquerones duermen en esa ansiada octava posición a la espera de lo que haga mañana el tercero en discordia, el Morabanc Andorra, en la cancha del Joventut de Badalona, ya con plaza en la fase final por el título.

También la tiene el rival de hoy del Herbalife Gran Canaria, el Valencia Basket, pero a este en cambio si le queda algo por lo que pelear en estas dos últimas jornadas de la liga regular.

La escuadra valenciana tiene que defender la cuarta posición que ahora ostenta en la tabla clasificatoria para así ser cabeza de serie en el Playoff y tener el factor cancha a su favor en las series por el entorchado liguero.

El Granca, mermado en lo físico, se agarra a su balance de victorias en el recinto de Siete Palmas ante los taronjas, que han caído en sus cuatro últimas visitas. Porfi Fisac, entrenador del Herbalife, tiene un problema en cuanto a completar su rotación con hombres al 100% de su plenitud física. El puesto de ala-pívot es el más afectado.

John Shurna tiene que forzar a pesar de las molestias que arrastra en la espalda. En cuanto al estado de Andrew Albicy, el base francés se perdió el último choque liguero disputado en Bilbao y, aunque se prevé que esté en la convocatoria, sigue entre algodones.

La cuestión se agrava con las lesiones que también afectan a los jugadores del filial que alternan con el equipo profesional. «Estamos teniendo dificultades con la gente joven, como Montero o Rubén (López de la Torre). Incluso Marcis (Steinbergs), que se está resintiendo de un problema», relataba ayer Fisac.

Pero no quiere excusas el entrenador segoviano, sabe que a estas alturas y con lo que se está jugando el Granca hay que ir con todo lo que se tiene: «Físicamente estamos llegando apretando, como todos. Pero no es momento de bajar el pistón, sino de todo lo contrario. Si no puede uno, podrá otro. Es el momento de ser competitivos, ambiciosos, trabajadores. Saber que cada partido es decisivo».

Sobre el Valencia Basket, que se presenta en Siete Palmas sumando seis triunfos seguidos en la Liga Endesa, el preparador del conjunto claretiano, lo definió como «un grandísimo equipo, muy bien trabajado y que llega a esta parte final en el mejor momento».

«Es un encuentro muy atractivo y tenemos que jugarlo como un equipo. No vamos a ganar ni vamos a tener opción de hacerlo si no somos un equipo. Debemos ser muy solidarios y muy trabajadores en el aspecto colectivo», apuntaba Porfi Fisac sobre el duelo con el que Herbalife cierra la temporada regular como local. Y puede que el curso 2020-21.

taronja

Ponsarnau piropea al rival

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, aseguraba ayer que a su equipo no le resultará fácil asegurar la cuarta plaza de la clasificación de la Liga Endesa, para así ser cabeza de serie en el Playoff por el título. El cuadro

depende de sí mismo, pero su entrenador reconoce la dificultad de vencer esta noche en el Arena ante un Herbalife «que se juega mucho, que está bien y que se hace fuerte en una pista siempre difícil». El preparador de la escuadra levantina afirma que el Granca «ha ido creciendo durante la temporada», y recordó la buena trayectoria que han tenido en la Eurocup los amarillos, que poco a poco se han adaptado a lo que quería Porfi Fisac, «especialmente en tener buenas sensaciones y las cosas muy claras entre ellos». «Es un equipo que hace muy buen baloncesto», reconocía Ponsarnau.