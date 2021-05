El Bilbao Basket, con el pívot exclaretiano Ondrej Balvin al frente consumó la salvación en la Liga Endesa al vencer ayer en Miribilla por un contundente 94-73 al Joventut Badalona, que no se jugaba nada. En la imagen de la derecha se puede apreciar al interior checo saliendo del pabellón vizcaíno, sin camiseta, para celebrar con la afición de los Men In Black que jugarán un año más en la máxima categoría del baloncesto español. Con este triunfo, el gran perjudicado de la jornada fue el Estudiantes, que al no jugar por tocarle la semana de descanso por la confección de la liga impar, no pudo sumar y se vio con el descenso a LEB Oro de bruces. Un histórico que se va al infierno. | D. R.