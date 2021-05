Willy Villar sale a la palestra. El director deportivo del CB Gran Canaria analiza la evolución y el cambio de imagen que ha perpetrado la plantilla en los últimos siete meses de competición. Del 2-10 con el que arrancó la temporada, ocupando la última posición liguera, hasta la clasificación para el Playoff certificado el pasado domingo con la victoria ante el Real Betis en Sevilla. 16 victorias en los últimos 24 partido de Liga Endesa disputados.

En el ábaco salen 16 victorias en los últimos 24 encuentros ligueros. De momento no tenemos el dato de la remontada, pero si podemos preguntarle: ¿Cuál ha sido la clave para llevar a cabo esta metamorfosis?

Hay que partir desde el momento en el que todo eran dudas porque todos estábamos haciendo las cosas mal. La clasificación no mentía. Pero en ese momento apareció la gestión del consejero de Deportes del Cabildo, Francisco Castellano, que sí que pidió explicaciones de lo que estaba ocurriendo, pero a la vez mostró su apoyo al trabajo y eso da tranquilidad. Eso se transmite en una cadena de mando que va del consejero a la dirección deportiva, de ahí al entrenador y después a los jugadores. En esa cadena todo el mundo absorbe el mensaje de unidad y por ahí creo que se comenzó a salvar las cosas. Apareció un gestor más filosófico que otra cosa y creo que esto fue bastante importante.

¿En clave Víctor García? ¿Qué va a ocurrir con él?

En este aspecto es a lo que me refería antes de las poquitas cosas negativas que he tenido que vivir este año. A veces se dicen mentiras, por ignorancia o infundadas para hacer daño, o en el peor de los casos que se junten las dos. Cuando hablamos de Víctor, es hacerlo sobre el concepto del Granca. Empezar con ocho años, dejarte la vida en el club, evolucionar en él, sentir una pasión descomunal por este deporte y él te lo transmite desde el primer día. He tenido la oportunidad de compartir todo el año asiento de avión, que son muchos kilómetros, y espero que no se moleste con este comentario, pero es que es más friki que yo [ríe]. Hablando en términos de baloncesto es algo que me consuela, saber que hay alguien que sea más friki en el sentido positivo. Ama el baloncesto y te lo transmite a todas horas. Nadie, absolutamente nadie, ha cuestionado a Víctor. Ha habido una intención de poner eso en duda y yo tengo que limitarme a hacer bien mi trabajo. Si alguien me pregunta yo respondo, pero nunca nadie me llamó por este tema. Así que agradezco que lo hayas hecho tú, porque así puedo resaltar la figura de una persona de la que aprendes en el día a día y además es básica en el club. Víctor estará aquí, aunque haya otro director deportivo diferente y piense de una manera distinta, el tiempo que él quiera. Y por supuesto, está unido al proyecto de Porfi Fisac 100%.

