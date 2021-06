El Granca no corta el contrato de Javier Beirán, pero su futuro es incierto

El CB Gran Canaria decidió no hacer efectiva la cláusula de salida que figuraba en la relación contractual del alero Javier Beirán con la entidad y que expiraba ayer, último día del mes de junio. De esta manera, el jugador tiene contrato garantizado con el club la próxima temporada sin condiciones.

Sin embargo, el futuro del alero madrileño no es del todo claro. Y es que a pesar de tener contrato con el club amarillo su situación dentro del proyecto de la próxima temporada no parece seguro a pesar de que ya quedara atrás el 30 de junio. Si el Granca decidía no continuar con Beirán solo tenía que pagar una ligera indemnización. Ahora el asunto en distinto, aunque lo que no ha cambiado son las dudas del club en cuanto a su encaje en el Granca que viene. Todo con los cuatro cupos nacionales por definir.

Beirán regresó al Granca en el verano de 2019 tras cinco temporadas ha defendido la camiseta del Iberostar Tenerife. Fueron los mejores años de su carrera. De La Laguna volvió con números excelentes: 11 puntos, 5,2 rebotes y 3,7 asistencias y el Premio Endesa bajo el brazo. Antes, otras cuatro campañas en su primera etapa de amarillo.

La pasada campaña vivió parte de la temporada en el ostracismo al que le envió el técnico Porfi Fisac. Tras casi dos meses fuera, el campeón del mundo en 2019 volvió para mostrar su gran nivel en la remontada que vivió el equipo en el tramo final de la competición, donde alcanzó el Playoff de la Liga Endesa y las semifinales de la Eurocup.