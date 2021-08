Este Gran Canaria no tiene quien le patrocine

Pero no solo la entidad claretiana tiene un problema con su patrocinador principal, las empresas que contribuían con el club de baloncesto en los últimos años no se han pronunciado sobre su continuidad debido a que no hay nadie al frente de la nave.

El departamento de marketing tiene colgado el cartel de vacaciones a cinco semanas del inicio de la temporada y no parece tener prisa por encontrar un patrocinador que cubra el hueco dejado por Herbalife, cercano a los 650.000 euros, y que dé su nombre al equipo de la Liga Endesa.

Eso sí, durante el inicio de la pretemporada el pasado lunes, tanto los jugadores del Granca como el equipo técnico en su totalidad, vistieron las prendas de la temporada pasada en las que todavía está impreso el nombre de Herbalife al frente de las camisetas. Un regalo publicitario con el que minusvalorar la marca Granca para el futuro.

Sin presentaciones

Inmersos en la confusión de la vestimenta para la pretemporada y con la tienda del club en liquidación de los productos oficiales del equipo, la afición claretiana se encuentra a la espera de conocer la próxima vestimenta del Gran Canaria. Los diseños de las dos equipaciones insulares están en construcción y por tanto la camiseta 2021-22 no ha podido presentarse.

De los cinco fichajes del verano, Dylan Ennis, Nico Brussino, Miquel Salvó, Ilimane Diop y Artem Pustovyi, los cinco ya presentes en la Isla, ninguno se ha presentado ante los medios de comunicación –tampoco Javi López, promocionado a la primera plantilla–.

Nota curiosa recae en que el primer jugador que hable en este inicio de temporada sea Oliver Stevic –hoy a las 13.15 horas–, un hombre que ya tuvo tiempo de pronunciarse durante el pasado curso.

Esta falta de comunicación se debe a que el club está a la espera de saber qué firmas empresariales continúan en el proyecto Granca y así decidir en qué localizaciones se formalicen las presentaciones de los jugadores, como es costumbre en la entidad.

De momento Juanra Marrero es la persona que da la cara ante las negociaciones futuras sin que tampoco el director general del club quiera asumir las responsabilidades de la toma de decisión. Todo ello dentro de la vorágine que mantienen desde el Cabildo, la Consejería de Deportes del ente insular y la figura del presidente del club Enrique Moreno mientras el calendario pasa sus hojas.