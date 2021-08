Ilimane Diop: «Si das el 100%, no hay nada que reprocharse»

Explicaba el jugador amarillo que, desde el final de temporada pasada, «tenía claro» que no iba a continuar defendiendo la camiseta del cuadro vitoriano después de 11 campañas. «Buscaba un nuevo reto. Cuando me llegó la oferta de Granca, aunque había otras, me atrajo. Hablé con el entrenador y me dejó las cosas claras. Por eso he decidido venir a este club, que es grande, que ha hecho muchas cosas y al que le quedan muchas cosas por hacer. Con mi esfuerzo podré aportar mi granito de arena al proyecto», señalaba Ilimane Diop, que llega a la Isla con un contrato por dos años.

El interior senegalés desvelaba su intercambio de impresiones con Porfi Fisac, que le convencieron para vestir la camiseta amarilla: «Me dio motivos que me gustaron para firmar. Me habló de este club, de su proyecto, de cómo quiere hacer las cosas. Me veo cómodo con lo que me ha dicho. Lo del papel que desempeñaré ya se irá viendo cómo va la cosa. Estoy muy contento de estar aquí y de trabajar con él. Se trata de un grandísimo entrenador».

Ilimane Diop no se amilana ante la competencia con la que se va a encontrar en la pintura del cuadro claretiano. «Cuando vine sabía qué juego interior había, sabía que era un reto y una nueva etapa. Sé que me iré un poco más al 4, y es algo que me tomo con calma. Intentaré hacer las cosas lo mejor posible, sé que el entrenador me va a ayudar», afirmaba. El africano espera que su paso por el Granca le lleve de nuevo a la selección: «Me puede ayudar, pero hay que ganárselo en el campo».