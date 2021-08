Miquel Salvó: «Si no se hace equipo, la campaña puede salir mal»

Conseguir un grupo fuerte y unido para llegar a la meta deseada. Esa es una de las claves que apuntó Miquel Salvó en su presentación oficial como jugador del CB Gran Canaria. «Sobre el papel hay muy buena plantilla, pero todos sabemos cómo funciona esto», expuso el alero catalán del Granca.

«Si no se hace equipo, si no remamos todos hacia un objetivo claro, la temporada puede salir mal. Vamos por el buen camino, se ha fichado a un buen grupo humano; si todos sabemos nuestro rol, y somos conscientes de que el equipo y el club están por encima de todos, puede salir una buena temporada», añadía el exterior amarillo en su puesta de largo.

Salvó desvelaba algunos aspectos de la conversación que mantuvo con el entrenador Porfi Fisac: «Hablé con él verano y me dijo que fuese yo mismo, que jugase con la versatilidad que tengo. De 3, al poste bajo, como 4 abierto. Me adapto a lo que quiera el técnico, es lo que he hecho toda mi carrera, juego por y para el equipo».

«He llegado a estar dentro del equipo al que vine a ver hace unos años como aficionado», expuso

El catalán no llega al Granca a ciegas, pues tenía información de jugadores que conocen la casa al dedillo, como los ex Oriol Paulí, «del que soy gran amigo», de Xavi Rabaseda, «que también me ha ayudado», y de Fabio Santana, con el que coincidió en Oviedo.

«Me han dicho muchas cosas buenas», reconocía el alero antes de contar una anécdota sobre su relación con el conjunto claretiano: «Cuando estaba en LEB Plata y Paulí ya estaba jugando aquí, le vine a ver. Vine a ver algún entreno, y por fin he llegado a estar dentro del equipo al que vine a ver hace unos años como aficionado».

Aterrizó Kramer

Chris Kramer, el base estadounidense que completa la plantilla del CB Gran Canaria para la temporada 2020-21, llegó ayer a la Isla. El base-escolta estadounidense, que la campaña pasada defendió la camiseta del Hapoel Jerusalem israelí, afirmó que le gusta jugar en transición: «Soy un jugador de mentalidad defensiva, mi juego ha evolucionado con los años. Ahora lanzo más triples que en el pasado. Simplemente voy a salir a la cancha y hacer lo que haga falta para ayudar al equipo a ganar. Si es anotar, lo haré lo mejor posible; si es facilitar a mis compañeros o defender, lo haré también. Ganar es lo más importante».

Apuntó que en su etapa en el Oldenburg alemán coincidió con el grancanario Miguel Rodríguez, técnico asistente en el equipo. «Siempre me ha hablado maravillas de Gran Canaria», apuntaba a su llegada al aeropuerto.