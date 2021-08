Dylan Ennis: «El objetivo es ganar las dos competiciones»

Posiblemente Dylan Ennis haya lanzado el mensaje más optimista de la historia del CB Gran Canaria. Mentalidad ganadora. El escolta canadiense se sinceró ayer durante la rueda de prensa de su presentación, llevada a cabo en las dependencias médicas del Hospital Perpetuo Socorro, y puso el listón del equipo donde nunca se había puesto. «El objetivo del equipo es ganar las dos competiciones».

Según Ennis, el Granca, que está inmerso un año más en la Liga Endesa y en la Eurocup, donde el año pasado alcanzó las semifinales del torneo continental, «entrena todos los días con la mentalidad de ganar las dos competiciones», aunque sabe que «puede no ocurrir», pero no se pone límites a sus aspiraciones. «Si no tenemos lesiones y estamos todos en la misma sintonía, podemos hacer mucho ruido» en los dos torneos.

Para el escolta, el plantel formado para esta temporada, «cuenta con muchas armas», de las que argumentó que: «el entrenador sabe cómo usarnos», demostrando que es uno de sus hombres, en quien confía después de haber coincidido hace dos temporadas en el Casademont Zaragoza.

Precisamente, cuestionado sobre cómo se fraguó su fichaje, después de que Javier Maestro adelantara el preacuerdo entre club y jugador en abril y que el propio Ennis saliera al paso para desmentirlo, ahora, cinco meses después expresó que: «Fue un proceso más largo del que esperaba. Cuando la temporada terminó, hablé con mis agentes –Mizko Raznatovic y Moisés Cohen, de BeoBasket– y decidimos que esta era la mejor situación para mí. No sé si pasaron otras cosas, pero he acabado estando donde quería estar», indicó.

Filosofía serbia

El canadiense, con pasaporte serbio, fue preguntado sobre si le gusta optar por el perfil de jugador con instinto asesino balcánico, a lo que el jugador, con una sonrisa expresó que Serbia es su «segundo hogar», y confirmó que sí le gusta concentrar los tiros en los momentos calientes, aunque también dejó claro que «lo importante es lo mejor para el equipo», sin que eso suponga que sabe que sus compañeros le suelen buscar para que sea el definidor en la parcela ofensiva, compartiendo junto a AJ Slaughter y Nico Brussino, como «los tiradores» del Granca.

En referencia a sus cualidades como jugador, más allá de su capacidad ofensiva, Ennis quiso trasladar que sabe que «muchos piensan» que solo es un jugador de jugar en el aro contrario, por lo que ha estado trabajando para «mejorar en la defensa de cada posesión», así como «jugando de base».

Unas habilidades que quiere ir explotando a lo largo de su estancia en la Isla, que de momento será de dos temporadas como marca su contrato, pero que Dylan también añadió que está «para un largo plazo» en el que desea «ganar como sea».

Dos años que podrían ser muchos más si se traducen en el amor que está transmitiendo por vivir y disfrutar de los parajes de la Isla, de los cuales señaló que le «encanta la playa», una idea que comparte con su esposa, la ex jugadora de baloncesto Megan Ennis –Trinder–, quien compartió vestuario con la grancanaria Maite Cazorla en la Universidad de Oregon.Además, tal y como aseguró, a Ennis le encanta estar en contacto con los aficionados a través de sus redes sociales, y también para que sus «amigos y familiares» vean dónde están, o cómo viven, como resaltó durante su acto de presentación. Un crack dentro y fuera de la cancha que haría historia en sus redes si hace realidad su sueño de ganar la Liga Endesa o Eurocup.