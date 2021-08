Oliver Stevic: «Este año competimos todo, hasta en ejercicios de tiro»

El nuevo capitán del Granca, Oliver Stevic, ve diferencias positivas en la plantilla de este año respecto al de la temporada pasada. Resalta las ganas de competir de los jugadores. Sobre el dorsal 7 de Salvó, cree que es un tema que debe arreglar el club.

Renovó durante el verano para sumar su segunda temporada en el Granca. ¿Contento?

Por seguir en el equipo y por vivir en esta Isla, que es una maravilla. Vestir la camiseta del Granca significa algo importante para mi como jugador porque es uno de los grandes de esta liga.

Usted que es hombre de mundo. Acumula nueve países a lo largo de su trayectoria. En las últimas semanas los rivales de la UD Las Palmas han vertido opiniones en las que arguyen que es complicado competir en la Isla y que el viaje es complicado. El Granca está en un avión casi todo el año. ¿Qué les dice?

Cualquiera puede plantar una excusa así para defender su derrota. Se quejan por venir una vez en la temporada... y nosotros, lo hacemos cada dos semanas y en baloncesto además viajamos por toda Europa. ¿Que es diferente? Como en todos lados. Pero al final lo que importa es la pista de juego. Las condiciones son las mismas para los jugadores... Aunque en Andorra hace más frío [ríe].

Vamos a la pista. ¿Qué diferencias ve entre la plantilla del año pasado y la de la actual?

No estuve en la pretemporada [fichó en noviembre de 2020] pasada, pero las diferencias las veo en el trabajo. Todos están preparados físicamente para trabajar duro. Nos veo concentrados para entender lo que nos pide el cuerpo técnico. Veo a un grupo con ambición enorme, con ganas de competir, no solo en los partidos, competimos en ejercicios de tiro, en carreras. Hay un ambiente genial.

Dylan Ennis ya dijo que se podía competir por ganar la Liga Endesa y la Eurocup...

Dylan es una persona muy positiva [ríe]. Hay que tener aspiraciones muy altas, sí, y así veremos si podemos llegar a ese punto. Pero bueno, vamos a ser un poco más realistas, ganar la liga es muy dificil. Si somos el Granca tenemos que pelear por el Playoff y la Copa. La Eurocup, ya veremos qué pasa. Con estar entre los ocho primeros en ACB para mí es algo bueno.

En cuanto a la plantilla. Mucho jugador polivalente. Usted mismo en el derbi del jueves jugó junto a otro pívot.

Cuando tienes una plantilla como la nuestra tenemos muchas opciones en ataque y en defensa. No dependemos de solo uno o dos jugadores. Tenemos más opciones para hacer daño. Con la polivalencia hay más ayudas y así puedes sorprender al rival. Mira a Nico, puede jugar desde escolta hasta ala-pívot. Así los rivales no nos pueden estudiar tanto. Lo importante ahora es que todos los jugadores entendamos los sistemas y así no hay posiciones fijas. Esto nos permitirá que durante la temporada podamos sacar algunos trucos en ciertos momentos.

En lo individual. ¿Espera tener más minutos este año?

Hago lo que el equipo necesita. Si tengo que entrar en la pista y dar dos o tres hostias, lo voy a hacer. Si el equipo necesita 20 minutos o más, lo hago. El año pasado mi rol era distinto. El cuerpo técnico necesitaba ayuda con Khalifa y Olek. Este año quiere más de mi, que sea más competitivo.

El año pasado fue el pegamento del vestuario y este ha sido designado capitán.

Para un extranjero como yo, ser capitán de un club como el Granca es todo un orgullo. Máxima responsabilidad para representar al club dentro y fuera de la pista.

En cuanto a cuidar la imagen. Salvó viste el dorsal 7. ¿Conoce la importancia en el club por pertenecer a Savané? ¿Como capitán le diría a Miquel que es preferible que elija otro?

Eso es una gestión del club. Sé lo que significa Savané para la afición, es importante en la historia del club. Lo que pase en el futuro con el número no lo sé, pero creo que si hay alguna molestia, alguien del club debió decir algo para que lo tuvieran en cuenta y nadie dijo nada.