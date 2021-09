Lopesan tira un salvavidas al Granca

Dos meses en el desierto de las negociaciones empresariales. El CB Gran Canaria acumula 63 días sin que Herbalife sea el patrocinador principal del club, ya que la empresa norteamericana de alimentación decidió que esta temporada destinará su aportación económica a sustentar las categorías de formación de la entidad. «Continuar en otra dimensión», como expresó el presidente Enrique Moreno. Ahora, a escasos 19 días de que arranque la Liga Endesa, el club apura sus negociaciones con el gran salvador que ha aparecido en su camino, el Grupo Lopesan.

Pero si el acuerdo entre las dos partes todavía no se ha cerrado no es porque la cadena hotelera no quiera, sino porque el club de baloncesto, capitaneado por el presidente Enrique Moreno y el director general, Juanra Marrero, quieren sacar mayor tajada de la cantidad económica que Lopesan ha puesto sobre la mesa como límite.

La aportación que el mayor grupo hotelero de Canarias ha calculado como beneficioso para ambas partes se sitúa en torno a los 300.000 euros después de que el aparato de márketing de la empresa llevara a cabo un estudio de retorno publicitario en el mercado en el que se movería si se une al mundo de la canasta.

La fórmula y el cálculo llevado a cabo por parte de Lopesan que le ha presentado al binomio ejecutivo del Granca parte desde la diferencia que ya aporta Herbalife al club actualmente, cifrado en unos 200.000 euros, del último patrocinio que destinó a la entidad, en torno a los 650.000 euros, menos un 25% de la cifra obtenida.

Matemáticamente con estos números se calcula 337.500 euros, aunque distintas voces autorizadas que son parte implícita de la negociación afirman que las cifras actuales son inferiores a los 300.000 euros.

«Responsabilidad social»

Los argumentos que expone el Club de Baloncesto Gran Canaria para apretar a Lopesan se germinan desde el concepto abstracto de que la empresa tenga «responsabilidad social corporativa», con la entidad.

Por el momento, y a pesar de la crisis económica que ha surgido en el planeta a raíz de la aparición del coronavirus, la media de empleados que mantuvo la firma LS Invest en 2020 alcanzó los 1.387, teniendo en cuenta que también el volumen de llegadas turísticas en Canarias disminuyó un 71,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística: Movimientos Turísticos en Fronteras, en situación de marzo de 2021.

En el sur de la Isla relucen los hoteles Lopesan Costa Meloneras, Lopesan Villa del Conde y Lopesan Baobab, dentro de su oferta de 21 establecimientos en los que se reparten más de 17.000 camas presentes en Gran Canaria, Fuerteventura, Alemania, Austria y República Dominicana.

Si el grupo hotelero ha llegado a alcanzar este poder económico desde que comenzara su actividad empresarial en 1972 se debe a la eficacia económica y a sobreponerse a las adversidades temporales, por lo que tampoco pasa por sus planes dilapidar dinero en una sociedad anónima externa.

Cabe recordar que la actividad económica del CB Gran Canaria en el último año arrojó un déficit de 1.753.000 euros y que tuvo que ser rescatado por una modificación de crédito por parte del Instituto Insular de Deportes para evitar la causa de disolución de la entidad, una subvención total de 5 millones de dinero público.