El Granca juega con lava ante el Valencia (79-72)

Tercera derrota de la pretemporada para el CB Gran Canaria en cuatro partidos disputados. El conjunto insular cayó en la disputa del Trofeo Ciutat de València ante el equipo anfitrión por 79-72 y empieza a jugar con lava. El equipo amarillo pagó caro el tramo entre el segundo cuarto y el tercero, en el que el Valencia consiguió ponerse con una renta de 17 puntos (59-42), y a pesar de una buena reacción entre el minuto 27 y el 33, donde logró rebajar la diferencia hasta un punto (64-63), el equipo local sumó su cuarta victoria del verano.

Volvió a depender en exceso el Granca de Artem Pustovyi, su referente en la pintura, autor de 15 puntos, al igual de Dylan Ennis, los dos más destacados durante el verano, manteniendo su promedio de puntos. AJ Slaughter, con 13 puntos, pero con un alarmante 5 de 14 en tiros de campo, sigue siendo el termómetro del equipo. Tal y como él juegue, se desarrolla el equipo.

A pesar de las cuatro bajas que presentaba el Valencia Basket en su roster –Labeyrie, Prepelic, Dimitrijevic y López-Aróstegui– y una vez recuperado Mike Tobey para la causa, no se arrugó ante un Gran Canaria con todos sus jugadores disponibles. Solo tardó trece minutos el conjunto local en poner la máxima diferencia de 10 puntos (26-16).

Al son de Jasiel Rivero, moviéndose como Fidel en Sierra Maestra, haciendo honor a su peinado con los colores de la bandera cubana en sus cabellos, el Valencia montó su propia revolución entre el tramo final del primer periodo y el inicio del segundo. El ala-pívot, capricho propio de Peñarroya para su aventura valenciana, martirizó el juego interior claretiano.

La relevancia de Artem Pustovyi en la rotación claretiana es inmensa. El Granca con el ucraniano en pista muestra una cara y con él en el banquillo es otro. Un equipo que todavía muestra ciertas carencias defensivas en las cercanías de su propio aro y con el dúo Diop todavía por aclimatarse a sus funciones. Ilimane en las funciones de perseguir a los jugadores más rápidos que él y Khalifa en cuento a elevar su gramaje intimidatorio en la zona.

Estuvo probando Fisac diferentes opciones para dar con la tecla defensiva. Lanzar algunos dos contra uno cuando llegaba el balón a los hombres altos fuera de posición, o alguna que otra zona con la que intentar frenar las penetraciones continuas a través del ritmo alto impuesto en la pista con la velocidad de Hermannsson por fuera y Jasiel en la botella.

Al descanso, con tantas concesiones en la parcela defensiva, el conjunto de Peñarroya llegó con un cómodo 41-33 en el marcador y dando oportunidades a los jugadores de la cantera, sobresaliendo Bressan, autor de cinco puntos de forma consecutiva para cerrar la primera mitad del choque.

A la vuelta de vestuarios Fisac dio entrada a Oliver Stevic, que no había jugado ni un segundo en el choque, para intentar dar ese plus de oficio en el equipo y descentrar al Valencia. La apuesta no funcionó y el Valencia siguió sintiéndose a gusto a través de Mike Tobey (11 puntos en total) y Jasiel Rivero (12 puntos, 6 rebotes), viendo el aro como una piscina.

La estrategia del entrenador claretiana sigue siendo la misma. No va a cambiar nada en su libreto a pesar de que tenga los jugadores que ha pedido para formar la plantilla actual. La anarquía por condena. De esa forma AJ Slaughter puede jugarse cinco tiros consecutivos en sendos aclarados sin que suponga ningún tipo de problema. Es su forma de competir y no tiene pinta de que vaya a haber novedades respecto a lo visto la pasada temporada.

Con la moneda al aire que supone esta versión, el Granca también fue capaz de anotar un parcial 0-10 para aliviar la máxima diferencia de la que gozó el Valencia, con el +17 en el 59-42 e irse al último cuarto con opciones de sacar conclusiones positivas de su visita a la Ciudad del Turia.

Consiguió rebajar la diferencia a un punto el equipo claretiano con un triple de Dylan Ennis en el minuto 33 (64-63). Cabalgaba una ola de positividad directa a darle la vuelta a la tortilla, pero su rival se mantuvo firme y aprovechó el acierto de sus lanzadores. Claver encontró numerosas facilidades en la zona y el Granca naufragó con Chris Kramer en pista, carente de una lectura óptima de jugadas con el balón en las manos.

Finalmente, en el toma y daca, el Valencia se llevó el pato al agua merced a dos triples, uno de Sam Van Rossom y otro de Bojan Dubljevic (11 puntos, 8 rebotes), cuando el equipo de Fisac estuvo a tres puntos de diferencia, lo que provocó que con el colchón de puntos obtenido (79-72 fina), el trofeo se quedara en La Fonteta de San Luis.