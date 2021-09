Valencia Basket - CB Gran Canaria: Un ‘sparring’ engañoso

Después de los dos últimos tropiezos insulares en la pretemporada a manos del Lenovo Tenerife hace justo una semana (78-82) en la Sala Club del Arena, y el del viernes pasado frente al Hereda San Pablo Burgos en el Polideportivo Antonio Magariños madrileño (88-80), el Granca quiere resarcirse ante un rival de altura, aunque dadas las circunstancias, se le presenta un sparring engañoso.

En cualquier momento de la temporada, un choque ante el Valencia Basket supondría una alarma roja en el calendario claretiano, más aun teniendo en cuenta que la pista de la Ciudad del Turia es una plaza que históricamente se le da mal al Granca, salvo cuando le sirvió para certificar el máximo hito de su historia: sellar su billete a la Euroliga en el 2018.

Pero ahora, con la falta de rigor competitivo al tratarse de un amistoso de verano, y en el que los entrenadores optan por poner en práctica ciertas probaturas para ver cómo pueden surtir efecto durante el año; unido a las cinco bajas con las que cuenta Joan Peñarroya entre sus filas, hace que el choque frente al Valencia no pueda tener un cartel grande.

Porque esas cinco bajas no son cinco ausencias cualquieras. El entrenador catalán, que este año se estrena en el banquillo naranja tras abandonar el San Pablo Burgos y dejar dos Basketball Champions League en las vitrinas del último verdugo claretiano en la pretemporada, no podrá disponer de cinco de sus primeras espadas.

Enfermería llena

Peñarroya no podrá disponer de Louis Labeyrie, que mantiene molestias en su pierna derecha; de Neno Dimitrijevic, lesionado muscularmente en el aductor derecho; de Xabi López-Arostegui, aquejado todavía de su lesión en el tobillo izquierdo que sufrió en los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección; tampoco contará con Klemen Prepelic, que acaba de salir de una lesión en su tobillo izquierdo y el entrenador ve «precipitado su regreso»; como también está prácticamente descartado Mike Tobey, recuperándose físicamente de la enfermedad que le ha mantenido alejado del grupo.

Aun así cabe tener en cuenta que el Valencia ha conseguido vencer en los tres partidos de preparación veraniega que ha disputado hasta la fecha. Cinco bajas de relumbrón pero que no han frenado al plantel naranja, capaz de pasar por encima de Casademont Zaragoza (88-73), BAXI Manresa (88-81) y del recién ascendido Breogán Lugo (6-75) en la disputa del pasado V Memorial Quino Salvó.

Por lo tanto, tampoco puede confiarse el Granca por las ausencias del plantel valencianista, que se estrenará ante su afición, pues el fondo de armario taronja muestra nombres de la altura de los ya clásicos Bojan Dubljevic o Sam Van Rossom, además de Martin Hermansson, en su año de confirmación; junto con los dos grandes fichajes de la temporada: Víctor Claver, que regresa a su casa tras abandonar el Barça, y Jasiel Rivero, que llega de la mano de Peñarroya tras una exitosa campaña en Burgos y coquetear con los grandes de Europa.

Habrá que tener en cuenta también que la Fuente de San Luis permitirá hasta un 40% del total de su aforo para que asistan a la fiesta de presentación de sus dos equipos, tanto el masculino como el femenino –a las 17.00 horas, juegan frente al MKS Polkowice, con la grancanaria Leticia Romero–.

Por parte del Granca, Fisac podría recuperar a dos de sus hombres. El primero, Andrew Albicy, que ya se está entrenando a fondo con el grupo tras superar la microrotura del vasto medial de su pierna derecha; al igual que Chris Kramer, que ya le ha remitido su otitis en el oído derecho. Ambos viajaron con el equipo.

Fisac rebaja la valentía de Dylan Ennis





Primera rueda de prensa de la temporada y Porfi Fisac ya dejó muestras de que no ha cambiado ni un ápice desde la pasada temporada. El entrenador claretiano, lejos de cabalgar la ola de positividad lanzada por Dylan Ennis el día de su presentación cuando afirmó que: «mentiría si no dijera que nuestro objetivo es ganar las dos competiciones», prefirió rebajar la valentía de su hombre más destacado durante la pretemporada –14,6 puntos de promedio– junto a Pustovyi –15,3 puntos–. «Hay que ser conscientes de lo que somos y de lo que es la liga. Dylan dice que hay que competir por todos los partidos, y luchar, pero no estamos encaminados a ganar la liga, o ganar la Eurocup», indicó el segoviano. Asimismo, en cuanto a la cuestión de por qué no está en la plantilla actual Olek Balcerowski, cuando él mismo había transmitido la pasada temporada que era uno de los jugadores sobre los que cimentar el futuro del club, Fisac tiró balones fuera: «Digo lo mismo que dice el director deportivo». Y añadió: «Ojalá no pase por aquí y cumpla su sueño NBA». | D. R.