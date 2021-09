Castellano enmudece ante la continuidad de Moreno

«¿Hay confianza en Enrique Moreno?» Se hace el silencio. Una pregunta clara. El receptor, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, omite su respuesta en un lapso de tiempo que clarifica el estado de la relación entre las dos partes. Se toma una pausa. «Sinceramente me pone en un aprieto muy grande. Usted sabe que yo no voy a mentir jamás, no voy a evadir ninguna respuesta, pero prefiero dejar que pasen unos días, que pase el tiempo». La sentencia es clara, la falta de sintonía entre consejero y presidente ya no se esconde y el reloj de arena continúa en marcha.