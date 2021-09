Todos contra el Barça en la Liga de los 117 países

Luces, cámara y acción. Arranca la competición que va a alargar su manto televisivo a lo largo de 117 países van a disfrutar de la mejor liga europea, en la que vuelve a estar presente el CB Gran Canaria por vigesimosexto año consecutivo y en el que tiene un reto claro por delante: volver a ser considerado de los equipos que siembran terror en la competición. Tanto como el último campeón, el Barça, el rival al que los diecisiete clubes restantes aspiran a batir.

La pasada campaña el conjunto insular finalizó la Liga Regular entre júbilo al conseguir colarse en el Playoff por el título tras sumar 16 victorias en 24 partidos ligueros y aprovechar el favor del Real Madrid en la última jornada venciendo al Unicaja y permitir que los insulares concluyeran octavos tras batir al Coosur Real Betis en un choque frenético en el pabellón verdiblanco.

En este nuevo episodio de la Liga Endesa, el 64 de la competición nacional en sus distintos formatos, el torneo va mejorando su cartel dentro de los inconvenientes que han ido surgiendo desde la irrupción del covid-19 y que ha marcado los dos últimos cursos.

Con el cinturón ajustado en muchos clubes de los que se estaban encaramando a la élite nacional, el CSD tiene planeado aliviar las deudas contraídas por las instituciones deportivas el pasado año debido a la imposibilidad de regar las gradas de los pabellones con su afición. Sin el músculo de los abonados, las deudas aparecieron en ese segundo escalón de equipos de la Liga Endesa entre los que se encuentra el Granca.

Los cuatro trasatlánticos de la ACB: Real Madrid, Barça y Baskonia, con su condición de equipos Euroliga; además del Valencia Basket y el mecenazgo de la familia Roig, han vuelto a reconstruirse a base de talonario para no perder su estatus en el hábitat de la canasta.

Entre el binomio dominador histórico de la competición entre Real Madrid y Barça este verano ha habido trasvase de cromos. Thomas Heurtel y Adam Hanga cambiaron la camiseta azulgrana por la blanca y Nico Laprovittola llega al conjunto de Sarunas Jasikevicius para demostrarle al técnico lituano que puede darle el rendimiento defensivo que demanda y ser un buen recambio de Nick Calathes.

¿Pau Gasol continuará?

Una de las dudas que se ciernen sobre el transcurso de la temporada se concentra en Pau Gasol. El mejor jugador de la historia española regresó el curso pasado al Barça para conquistar el título liguero –le queda la espinita de la Euroliga– y actualmente, sin ficha en la entidad culé, expresó esta semana que no tiene clara su retirada y que de continuar no se vería en otro club que no fuera el que le formó como jugador.

A su espera, su amigo del alma y director deportivo culé, Juan Carlos Navarro, concretó los fichajes de Sertaç Sanli, Nigel Hayes y Rokas Jokubaitis, petición expresa de Saras, para unirse a los Mirotic, Davies y el último MVP de la final liguera, Cory Higgins.

Las altas en la Casa Blanca se traducen en los nombres de Guerschon Yabusele, una de las sensaciones de la Euroliga la pasada campaña con el ASVEL; además de Nigel Williams-Goss para hacerse con la sala de máquinas.

En cuanto al Baskonia, Dusko Ivanovic tendrá que volver a reajustar su plantilla tras la salida de sus piezas claves la pasada temporada: Pierria Henry y Achile Polonara, que cogieron rumbo al Fenerbahce para ponerse a las órdenes de Sasa Djordjevic; además de Luca Vildoza, ligado a los Knicks.

Las altas se leen con el nombre y apellido de: Simone Fontecchio, procedente del Alba y siguiendo la estela de Rokas Giedraitis; Matt Costello, que abandonó la Isla para degustar el sabor de la Euroliga; Wade Baldwin IV, Vanja Marinkovic, Landry Nnoko, Steven Enoch y Jayson Granger, que vuelve a casa tras su paso por el Alba Berlín.

El Valencia, por su parte, que compartirá grupo con el Granca en la primera fase de la Eurocup, se ha reforzado con la vuelta del hijo pródigo Víctor Claver tras su marcha del club taronja hace 9 años; y de un trío que explotó el pasado curso: Jasiel Rivero, que llega de la mano de Joan Peñarroya al club, y de Xabi López-Aróstegui y Nenad Dimitrijevic, desde el Joventut.

El vagón de aspirantes

Junto a los cuatro mastodontes de la Liga, vuelven a optar por los puestos altos los clubes que han brillado en las últimas campañas. Lenovo Tenerife, Joventut, MoraBanc Andorra, Granca y un Unicaja en modo austero, forman ese segundo escalón con ganas de alcanzar cotas altas.

Más allá, el resto de equipos que conforman la Liga Endesa presentan plantillas atractivas y dispuestas a dar guerra en las 34 jornadas. Desde el Betis confeccionado por el ex director deportivo claretiano Berdi Pérez, pasando por el BAXI Manresa de la mano de Pedro Martínez. Incluidos los UCAM, Zaragoza, Obradoiro, Surne Bilbao, el recién ascendido Río Breogán, o el Fuenlabrada con el que mañana arranca la temporada el Granca a las 11.30 horas en el Fernando Martín.