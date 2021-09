Enrique Moreno: «Si Ennis quiere ganar la Liga, le compramos la idea»

El Granca tiene 58 años de historia. Hoy arranca la trigesimoprimera en la ACB. Usted lleva 32 ligado a él. Llegó muy joven y ha crecido en la entidad. ¿Cómo describiría su relación con el club?

La palabra perfecta sería «amor». Pepe Moriana me dio la oportunidad de entrar en el club y entonces me enamoré más, porque ya venía de ser aficionado desde la grada. Volví de estudiar de la Península y me hice un fijo en el CID. Soy claretiano y he vivido la evolución de este club desde su semilla. Esté dentro o fuera siempre tendré un amor enorme por esta entidad.

¿Ha madurado en estas tres décadas? Algunos le recuerdan como un ferviente forofo desde la grada

Creo que es visible. Sufro en el palco por lo que implica mi cargo [ríe]. Me gusta ser animoso y vibro con los partidos. ¿He tenido que cambiar? Diría que sí. Empecé con 24 años y ahora tengo 57. Uno va posando ciertos instintos que le salen en la cancha.

Lleva cuatro años al frente. Llegó en un momento delicado y atendiendo a una llamada. ¿Qué nota se pone Enrique Moreno como presidente?

No soy yo quien tiene que ponerse nota. Eso es cosa de la afición, la prensa y las personas que me designaron para este cargo: Ángel Víctor Torres y Antonio Morales. Estos cuatro años se han hecho largos. Pero diría que se ha podido transformar el club. Fuimos los primeros en instaurar el abono online, en cuanto a comunicación digital somos punteros, tenemos una filosofía de papel cero. Hemos crecido en aspectos de cantera. Cuando llegué teníamos 15 escuelas y ahora estamos en 33, con unos 700 niños bajo el manto del Granca. Diría que la labor es sobresaliente, pero no mía, sino del club que son las personas que están dentro. Teniendo el hándicap de que somos una empresa pública porque nos limita si queremos fichar a alguien para determinado departamento sin hacer un concurso público. Y después tenemos unos gastos estructurales que se aprueban cada año en el Consejo y de los que no nos podemos pasar.

¿Ha aprendido de sus predecesores? ¿Alguno le ha tirado de la oreja o dado algún consejo?

Sí, claro. Tengo especial cariño con Pepe Moriana y sobre todo le debo todo a Lisandro. Todo lo que sé me lo enseñó él. Joaquín [Costa] y Miguelo [Betancor] también tuvieron su estilo y se ha ido heredando ciertas cosas de su paso por el club. Si no es por la locuras de ellos no hubiera sido posible que llevemos en ACB desde 1995. Seguimos en contacto y de vez en cuando les consulto ciertas cosas. Me gustaría reunirme con ellos y juntar ideas para poder crecer.

Siempre está en el punto de mira, pero aquí sigue. Sobrevivió a la Euroliga, a una pandemia, a tantos vaivenes...

Es duro. La Euroliga se nos convirtió en un problema económico al final de temporada, a pesar de que fue el año que mayor recaudación económica de patrocinios tuvimos. Esa era la línea de crecimiento. Mantuvimos el 90% de esas firmas, hasta que llegó la pandemia y aquí se ha producido la peor cuestión económica del club que he vivido. Después de la Fase Final de Valencia sabíamos que si no volvíamos a la normalidad iba a ser muy duro, y así ha sido. Todos los clubes de la ACB hemos cerrado con problemas económicos. El CSD está a punto de darnos la ayuda. Hoy [ayer] hablé con el director general de la ACB y me trasladó que la próxima semana estará disponible la convocatoria de ayudas. También el Gobierno de Canarias nos va a dar ayudas al CB Canarias y a nosotros. Este club tiene un afán de supervivencia que nadie lo puede revocar. El problema que nos encontramos a veces es que no todo el mundo rema en la misma línea y eso es lo que tenemos que cambiar, que todo el mundo se vista del Granca.

El covid arrasó todos los ambitos. Sociedad, economía. El club no iba a escapar. Esta temporada vuelven ciertos patrocinios, otros se fueron. ¿Cómo han sido esas negociaciones?

Cuestión de feeling. Algunos se fueron el año pasado porque no había público y pusimos un paréntesis, no un adiós. Han vuelto algunos que estaban destinadados a no seguir y mantenemos prácticamente todos los del año pasado. En breve se harán presentaciones de patrocinios que entrarán en el club sustituyendo a aquellos que han salido. A veces estás cuatro meses negociando y no sale nada y de repente en 48 horas cierras otros. El departamento de márketing, el director ejecutivo y yo estamos trabajando en esa línea. Vuelve el público.

¿Qué mensaje le manda?

Le diría que vaya. Hablo con la gente y algunos me dicen que se han acostumbrado a ver el basket con una cervecita en el salón. Hay que volver al Arena para sentir el calor. Hemos tenido unas conversaciones muy intensas con la Consejería de Sanidad para lograr que entre un 40% real al pabellón. Si nos hubiéramos centrado en la distancia de separación de 1,5 metros apenas cabían 1.700 espectadores. Ahora, con mascarillas, certificado covid o PCR, pueden entrar más de 3.900 espectadores. No podemos contentar a todos, pero con la fórmula de ticketing con descuentos respetando al abonado y teniendo paciencia, creo que podemos estar todos disfrutando del Barça el miércoles.

¿Qué le parece la plantilla que se ha confeccionado?

Hay grandes mimbres, pero ahora hay que hacer la cesta. Eso le corresponde al entrenador. A la plantilla le falta acomodarse. Lo bueno del baloncesto es que no son matemáticas. La temporada te pone en su sitio. Mira el año pasado, el equipo empezó fatal y mira cómo acabó. Nadie lo hubiera dicho. Creo que hay equipo más que suficiente para apostar.

Como no son matemáticas. Usted, que estaba el día de la presentación de Dylan Ennis y escuchó sus palabras de pelear por ACB Y Eurocup. ¿Se puede comprar la filosofía Dylan?

Hay que comprar la filosofía de hacer lo máximo posible. Dylan acaba de llegar, se ha dado cuenta de que esto es un gran club, que le tratamos genial y está a gusto con su familia. Es un hombre que despide alegría por todos los costados. Vamos a seguirle en su pensamiento. Puestos a comprar, si él dice que podemos ganar la Eurocup y la Liga, pues adelante, nos subimos a su barco [ríe].

Es un fijo en la Vega de San José. ¿Cómo ve al filial este año?

Me encanta ver a los chavales. Soy un enamorado del proyecto del LEB Plata. Teníamos el EBA con un número de canteranos que necesitaban un plus de exigencia para dar el salto a la ACB. Ahí están Khalifa, Olek, Javi López. Se ha fichado bien, pero somos un equipo de formación, no competición.