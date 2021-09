Fisac no sabe explicar la reacción del Fuenlabrada

«Esto es la Liga Endesa, sabemos dónde estamos, aquí un equipo gana de 18 y puede perder una final. ¿Dónde está la diferencia?, ¿Ellos han jugado bien o nosotros mal? Yo creo que hemos jugado bien, y luego ha habido un empuje de ellos que han jugado bien. Dónde está la diferencia, no lo sé, lo siento», abundó el entrenador.

En cuanto al análisis sobre el tramo final del encuentro, en el que se le notó excesivamente comunicativo y con gestos airosos con el trío arbitral y que le costó una técnica antes del inicio de la prórroga, la cual el segoviano opina que no se debió jugar.

«Creo que ha habido una jugada decisiva en esa parte final, que creo que ha habido una situación, para mí al menos, de falta clara sobre Slaughter, esto ha llevado a una prórroga, donde cualquiera de los dos podíamos haber ganado el partido. Creo que al final, decisiones de acierto de un equipo y otro es lo que ha decidido. Pero cualquiera de los dos equipos se había merecido ganar este partido», indicó el entrenador.

En cuanto al factor del público en el Fernando Martín, el segoviano añadió que: «En Fuenlabrada la gente siente a su equipo, es un público orgulloso de sus colores, es un público valiente, ambicioso, me parece que es uno de los públicos que más disfruta de este deporte y de ayudar a su equipo. Creo que va a ser uno de los sitios muy difíciles, como siempre lo ha sido, para ganar. Es beneficioso para todos que salgamos de esta situación de Covid-19, es beneficioso para todos que haya público, creo que ya deberían seguir abriendo todavía más la situación para que entre más gente en el campo».

Por su parte, el entrenador del Fuenlabrada, Josep María Raventós consideró que la segunda mitad de su equipo ante el Gran Canaria, en la que remontaron hasta forzar la prórroga en la que cayeron por 87-92, es «el Fuenla que todos queremos ver».

«Ese es el Fuenla que queremos ver todos en todos los partidos. Si nos ganan jugando como en los dos últimos cuartos se les da la mano, pero no puede ser que nos ganen jugando como hemos jugado los dos primeros», señaló el técnico barcelonés tras el encuentro en el Fernando Martín.

El técnico barcelonés admitió que en los dos primeros cuartos su equipo no jugó no defendió ni reboteó como debía, lo que provocó que no pudiera correr al ataque. «Y si no podemos correr no somos el Fuenla. recalcó. En el descanso hemos hablado y a partir del tercer cuarto el equipo ha cambiado, nos hemos puesto a defender, a rebotear, no solo corría uno sino que corríamos tres o cuatro, y eso ha facilitado que empezáramos a anotar, y hasta remontar el partido y llegar a la prórroga», añadió.