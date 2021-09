Porfi Fisac: «Tácticamente hemos sido un desastre»

Mensaje claro de Porfi Fisac a sus jugadores después de la abultada derrota cosechada por el Gran Canaria ante el Barça (64-82), en el estreno en el Arena de los amarillos en esta nueva temporada 2021-22. Se mostró franco el entrenador segoviano: «No pasa nada por perder un encuentro contra el FC Barcelona. Pero no me gustó la mentalidad con la que afrontamos este partido. Y sobre todo no me gusta porque tácticamente hemos sido un desastre».

El máximo responsable del banquillo del Granca reconocía que el de ayer fue «un partido sin historia». «Había un equipo que estaba jugando al baloncesto, estaba intenso. Y otro que no fue capaz en ningún momento de jugar con criterio, de jugar con las cosas que iban progresando bien. Pero a veces por carácter, a través de empujones o de rachas, o por cambios de jugadores que estaban más frescos, hemos sido capaces de asustar, pero nunca de engañar. Desde el primer momento se ha visto que ellos estaban bien y nosotros no hemos estado puestos», sentenciaba.

Porfi Fisac seguía incidiendo en las muchas lagunas que tuvo el Gran Canaria en el duelo contra el Barça: «El plan se fue al garete desde el primer minuto, no solo el defensivo sino también el ofensivo. Les he visto con entrega, pero entiendo que tenemos jugadores que ayudan mucho en el puesto de base, pero tenemos que jugar más ordenados. No hemos tenido ningún tipo de orden defensivo ni ofensivo».

En la parcela atacante, el segoviano resaltaba que «no hemos tenido ningún desglose táctico bueno, no hemos movido el balón de un lado a otro». «Demasiado bote, demasiada retención. No hemos estado nada lúcidos», apuntaba, para a su vez reprochar que «tampoco hemos dominado el rebote, faceta en la que esperamos ser buenos un día; si no cogemos el rebote ofensivo, ellos llevan el partido a su lado».

Porfi Fisac entiende que estamos al principio del campeonato, «pero tengo muy claro que debemos jugar más ordenados». «No es un problema de los bases, sino es un problema de todos, no tuvimos orden defensivo ni defensivo», admitía.

Al entrenador del Granca le hizo mucha ilusión la vuelta del público al Arena -«lo necesitábamos»-. Eso sí, sabía que no se le brindó un buen partido: «Esperamos recompensarles ese sacrificio de aguantar un año sin estar. Ellos vienen a empujar y darnos energía, y nosotros tenemos que darles un juego diferente».