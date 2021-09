En busca de una identidad

Vale que solo se llevan dos jornadas de la nueva temporada y vale que uno de los rivales con los que se ha enfrentado hasta el momento es claro candidato al título de la Liga Endesa, pero el Gran Canaria 2021-22 no ha logrado demostrar que se trata de un equipo con una identidad marcada. Solo en la primera parte del enfrentamiento contra el Fuenlabrada en la fecha inaugural del campeonato, el conjunto claretiano mostró hechuras, pero luego esa imagen saltó por los aires tras el descanso al dejar escapar una ventaja de 18 puntos para luego tener que resolver el choque en la prórroga.

Y contra el Barça, el pasado miércoles en el Arena, los amarillos no fueron capaces ni de poner en algo de apuros al actual campeón de la ACB, una actitud que incluso desquició a su entrenador, Porfi Fisac. «No pasa nada por perder un encuentro contra el FC Barcelona. Pero no me gustó la mentalidad con la que afrontamos el partido. Y sobre todo no me gustó porque tácticamente hemos sido un desastre. Y eso es responsabilidad mía», apostilló el segoviano.

Y en busca de esa identidad propia de equipo sólido y con las ideas claras de hacia dónde quiere ir es lo que pretende este nuevo CB Gran Canaria esta tarde-noche (19.45 horas, Movistar Deportes) en el histórico pabellón Martín Carpena de Málaga.

Enfrente, un adversario que figura en tabla clasificatoria con el mismo balance que los amarillos, una victoria y una derrota, después de ceder el pasado jueves en la pista del Lenovo Tenerife la escuadra que dirige desde el banquillo un exclaretiano que salía del club por la puerta de atrás, el griego Fotis Katsikaris. Los boquerones tienen dos ausencias importantes, las de Darío Brizuela y Carlos Suárez, que arrastran problemas físicos.

La buena noticia para el cuadro grancanario es la inclusión en la convocatoria de Andrew Albicy. El base francés está inédito después de unos problemas físicos que arrastra desde los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, donde se colgaba la medalla de plata con su combinado nacional.

La ausencia del galo ha dejado ver ciertas carencias en esa posición, donde el canterano Javi López y el estadounidense Chris Kramer han tenido lagunas. «Veremos a ver si puede, veremos la evolución», comentaba ayer Porfi Fisac sobre las opciones de darle minutos a Andrew Albicy en el Martín Carpena de Málaga. Quién sí saltará a la cancha es John Shurna, con un pequeño esguince en el tobillo, «pero no tendrá problemas para estar en el partido».

Un partido no decisivo, pero sí clarificador para observar la evolución de un CB Gran Canaria que necesita entrar en erupción para despejar las dudas que hasta el momento ha generado en su afición, y en su propio entrenador si nos fiamos de sus palabras después de la derrota del pasado miércoles ante el Barça.