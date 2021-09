Un ‘churro’ que se entrena

«Puede que fuera un poco ‘churro’, pero una cosa sí que puedo decir: ese tipo de tiro lo entrena él. Esa bomba se la he visto hacer en partidos. El churro puede ser que entre limpia, con Michael Eric delante, pero ese tipo de lanzamiento no es casualidad. En ese sentido se puede decir que por el cúmulo de circunstancias sea un churro, pero si sabes que es un tiro que entrena y que hace otras veces, pues no tanto». Al habla está Miguel Rodríguez, probablemente el canario que más y mejor conoce a Chris Kramer, el autor de la segunda victoria del Gran Canaria esta temporada con su canasta sobre la bocina al Unicaja. En Oldemburgo los caminos de Rodríguez y Kramer se cruzaron; el primero, en el banquillo como asistente del EWE Oldenburg; el segundo, como principal ejecutor de puntos del equipo en la Bundesliga durante las tres campañas que pasó en el club alemán.