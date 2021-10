El Arena, a ‘medio gas’

Después de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobara la opción de ampliar el aforo en pabellones deportivos cerrados al 80%, el CB Gran Canaria comunicaba ayer que retrasa la puesta en marcha de esta medida hasta el encuentro de la sexta jornada de la Liga Endesa, donde el Granca recibe en el Arena al Coosur Real Betis. De esta forma, para el choque de este domingo ante el Joventut de Badalona (12.00, canal #Vamos de Movistar), el recinto de Siete Palmas tendrá disponibles solo 3.900 plazas para los aficionados amarillos que quieran presenciar en vivo el duelo. Esta cantidad corresponde al 40% del aforo de la instalación, cifra establecida ya para el partido de la segunda jornada liguera contra el Barça, donde no se cubrieron ni la mitad.

El presidente Enrique Moreno, compareció ayer ante los medios de comunicación para explicar los cambios que trae consigo la nueva medida. El mandatario claretiano apuntaba que como no se tuvo acceso al contenido concreto del acuerdo hasta el jueves por la mañana, «por prudencia y por la premura de tiempo», se mantiene para el compromiso ante la Penya «el mismo sistema de venta de entradas previsto», con prioridad para los abonados amarillos, teniendo en cuenta que muchos de ellos habían adquirido ya su localidad en distintas zonas del pabellón.

Lo que si se activa para el duelo de mañana son otros aspectos de la nueva reglamentación. «Se suprime la necesidad de acreditar en el control de accesos el certificado Covid digital de la UE o PCR negativa con 72 horas de antelación, manteniéndose la obligación de identificación al tratarse de entradas nominativas», señalaba el comunicado oficial emitido por la entidad grancanaria.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente Enrique Moreno anunció que a partir del próximo lunes empezarán a reactivarse los abonos para que los socios del CB Gran Canaria puedan disponer de ellos de cara al duelo contra el Coosur Real Betis, previsto para el domingo 17 de octubre.

En principio, serán las tarjetas de los 5.700 aficionados que, según el máximo dirigente del club claretiano, se renovaron automáticamente en la última campaña antes del Covid. A su vez, trasladó que «vamos a tener en cuenta todos los descuentos» que se han puesto en marcha durante el periodo de pandemia sanitaria.

Por ejemplo, se va a activar la opción monedero para aquellos abonados que hayan adquirido entradas en estos dos primeros partidos de Liga Endesa -ante el Barça y el domingo contra el Joventut de Badalona-, encuentros donde no han podido hacer uso del abono debido a la restricción del 40% de aforo. Dicha opción permitirá acumular el 50% del importe gastado en entradas para la actual temporada en curso.

Enrique Moreno valoraba también la escasa respuesta de los aficionados en el duelo que inauguraba el curso 2021-22 en el Arena. Contra el Barça, de los 3.900 aficionados del Granca que podían acomodarse en el graderío del recinto de Siete Palmas, no se llegó a cubrir ni la mitad de las localidades (1.751). El mandatario afirmaba que este hecho es «algo que le pasó a todos los clubes de la ACB».

Por último, el presidente quiso hacer un llamamiento para que el público, tras más de una temporada y media sin poder asistir a los pabellones, vuelva con fuerza a animar en vivo al equipo. «Llega el momento de que nos atrevamos a venir al Arena. Necesitamos más que nunca a nuestra afición y, además, tenemos un pabellón seguro en todos los sentidos», aseveraba Enrique Moreno.

El patrocinador que no llega





Ya iniciada la nueva temporada 2021-22, y tras la marcha de Herbalife, el CB Gran Canaria sigue a la búsqueda de un esponsor para las camisetas del primer equipo amarillo. «Está claro que necesitamos un patrocinador principal que nos dé tranquilidad. Estamos trabajando en ello, no paramos de hacerlo. No tardaremos mucho en tenerlo, pero a veces esto no depende del club y no es fácil. Hay seis equipos en la ACB que han salido sin patrocinador principal este año», apuntaba Enrique Moreno. El mandatario del club claretiano quiso darle valor a que «hemos mantenido el 90% de nuestros patrocinios». «Tenemos más de 50 empresas colaborando con nosotros, entre ellas Herbalife, empresas fieles al club en su mayoría; y los pocos que no han seguido es porque realmente no pueden debido a la pandemia». | M.O.