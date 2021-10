El arranque de temporada del CB Gran Canaria ha despertado la ilusión entre sus aficionados, aunque desde el club no se logre que estos acudan al Arena. Tres triunfos, dos de ellos seguidos -ante el Unicaja Málaga y el Joventut-, por una sola derrota. Unos registros que señalan al actual como el mejor inicio de los amarillos en las tres últimas campañas.

Un buen dato. Pero el técnico claretiano, Porfi Fisac, no quiere que nadie de la plantilla se atreva a descentrarse por ello, bajo amenaza de perder protagonismo. Así lo advertía ayer el preparador segoviano en la previa del choque de la quinta jornada de la Liga Endesa, que lleva al Granca mañana (11.30 horas, Movistar Deportes) hasta la pista del Morabanc Andorra: «No hemos hecho nada. Estamos muy lejos de conseguir las cosas que realmente importan. Las valoraciones de los equipos nunca se deben hacer durante el año, sino al final. Sería un error que alguno de mis jugadores se creyera algo. El que no esté centrado jugará menos minutos. Tengo una plantilla muy larga».

Porfi Fisac hizo referencia al potencial del próximo rival para evitar cualquier atisbo de confianza respecto a choque en el Principado: «Este partido lo tendremos que ganar varias veces, porque el Andorra no se rinde, no se relaja», sentenciaba. «Hay que estar centrados, porque tienen muy buen nivel de contragolpe, físico, y si no lo igualamos, nos van a superar fácilmente. Hay que tener tranquilidad para saber jugar bien los ataques, porque ellos te llevan a un estado de energía, de esfuerzo, importante», añadía.

Para justificar la mala situación clasificatoria de la escuadra andorrana, penúltima en la tabla con cuatro derrotas y ningún triunfo, el técnico del Gran Canaria lo achaca al duro comienzo que ha tenido. «La clasificación no la marca el talento o la calidad de los equipos, sino el calendario. Este no ha sido justo con ellos en el inicio», apuntó el entrenador del cuadro amarillo.

Rival con orgullo y talento

En su opinión, el Morabanc Andorra se trata de «un equipo muy bien trabajado, con mucho orgullo, con talento». «Han fichado jugadores que vienen de Euroliga, con contrastada experiencia. Para nosotros ahora mismo cualquier partido es complicado. Entendemos que por la ambición y el físico que tienen, este es uno de los encuentros más difíciles que se nos puede presentar», añadía.

Para Porfi Fisac, han existido dos puntos de inflexión en la mejoría experimentada por el Granca: «La vuelta de Albicy, que nos ha dado esa energía defensiva que queríamos, y el establecimiento de ciertas normas ofensivas que evita que hagamos malos tiros».

Eso sí, enseguida añadía que todavía quedan muchas cosas por mejorar: «Más cerca estamos, pero sigo preocupado porque me falta mucho. Hablar de parámetros es difícil porque no sabes nunca el límite. No estoy satisfecho del todo, como sí me sentí durante parte de la temporada pasada».

En cuanto al estado físico de los suyos para el duelo de Andorra, Fisac dijo que Ilimane Diop tiene problemas de espalda: «Podrá estar, pero lo tenemos justo».

También hizo referencia a Miquel Salvó. «Todavía está muy lejos del tipo de jugador que puede llegar. Que no se equivoque porque aún no está en el estado que yo quiero que esté. Y tiene mucha competencia porque cuando Nico Brussino se ponga fino… Es uno de mis niños, que apriete», dijo.