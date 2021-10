El Granca, a pescar en río revuelto ante el Morabanc Andorra

Cuando un equipo llega a un partido con la vitola de claro favorito a la victoria debe andar con las orejas tiesas. Y eso le ocurre al Gran Canaria en su duelo frente al Morabanc Andorra (11.30 horas, Movistar Deportes). Dos conjuntos que están actualmente en las Antípodas. Mientras los amarillos, con tres victorias -dos de ellas consecutivas contra Unicaja y Joventut- y una derrota -ante el poderoso Barça-, describen una trayectoria ilusionante en esta recién iniciada Liga Endesa 2021-22, el cuadro andorrano todavía anda buscando su identidad; hundido en la parte baja de la tabla clasificatoria (17º), cuenta sus apariciones por derrotas, frente al Betis, Fuenlabrada, Real Madrid y San Pablo Burgos. Esto hace que en el Principado, a estas alturas, ya se hable de finales con tan pocas fechas ligueras consumidas.

Y quizás por ello, Porfi Fisac, el entrenador del Granca se mostraba tan tajante en cuanto a una posible relajación de los suyos: «No hemos hecho nada. Estamos muy lejos de conseguir las cosas que realmente importan. Las valoraciones de los equipos nunca se deben hacer durante el año, sino al final. Sería un error que alguno de mis jugadores se creyera algo. El que no esté centrado jugará menos minutos. Tengo una plantilla muy larga», sentenció el zaragozano. Mensaje a navegantes.

En el otro bando, con el agua al cuello, los mensajes intentan llegar a la parte emocional para intentar revertir la dolorosa situación. «Hemos hablado mucho sobre lo que le pasa al equipo pero después del partido de Burgos lo que dijimos era que había que dejar de hablar y hacerlo en la pista; se trata de luchar, correr y rebotear para intentar ser lo más competitivos posibles», comentó el capitán Guillem Colom.

En términos parecidos se expresaba el técnico Ibon Navarro: «En semanas anteriores hemos hablado más; en esta nos hemos dedicado a entrenar duro para intentar ser más competitivos. Trabajamos para ser competitivos los 40 minutos no en 10 o en 15, y si podemos competir después ganar partidos pero es clave competir».

Lesiones

Se suele decir que a perro flaco todo son pulgas. El cuadro andorrano pierde para las próximas 10 semanas al base mallorquín Sergi García, que sufrió una rotura muscular en el isquiotibial de la pierna derecha en el último partido en la pista del Hereda San Pablo Burgos. Se suma así a las ausencias también por problemas físicos de Nacho Llovet y Tyson, este último de larga duración.

En el bando del Granca, la incógnita está en el estado de salud de Ilimane Diop, con problemas en la espalda que le han impedido entrenarse con normalidad durante la semana; los que siguen subiendo enteros en su estado de forma son Andrew Albicy y John Shurna, que aunque no han alcanzado el 100% sí que a cada jornada que pasa siguen mejorando de sus respectivos problemas.

En la visita de hoy a Andorra, hasta cuatro jugadores del Granca regresan a la que fue su casa. Nos referimos a Andrew Albicy, Oliver Stevic, John Shurna y Dylan Ennis, quienes dejaron un buen sabor de boca vistiendo la camiseta del cuadro andorrano. Hoy, pueden darle puntilla a un equipo bastante tocado en lo deportivo y en lo moral.

Medidas drásticas si no hay mejoría en los locales

Tan revueltas bajan las aguas en el Morabanc Andorra, donde militan los exjugadores amarillos Oriol Paulí y Clevin Hannah, que el presidente del club, Gorka Aixàs, anunciaba esta misma semana medida drásticas para intentar paliar la mala racha de la escuadra andorrana en este arranque de temporada en la Liga Endesa: «Se tienen que cambiar piezas del tablero. Tienen que pasar cosas y tenemos que ser honestos ya que hay jugadores que no están ofreciendo el nivel». En la misma línea, el mandatario apuntaba que «hace daño está racha, pero no tanto por los resultados como por las sensaciones y por lo que estamos viendo. No hemos competido en ninguno de los cuatro partidos y nos tenemos que poner a ello ya». Gorka Aixàs también tuvo palabras para el entrenador Ibon Navarro: «Está obligado a cambiar cosas. Necesitamos ganar, pero antes necesitamos competir. Es fácil pedir la cabeza del técnico, pero ahora mismo nos toca darle las herramientas adecuadas para trabajar». | M.O.