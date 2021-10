El debut oficial de Aldama debe esperar

Santi Aldama no pudo estrenarse en un partido oficial de la NBA. El ala-pívot grancanario siguió desde el banquillo la victoria de su equipo, los Memphis Grizzlies, ante los Cavaliers de Ricky Rubio (132-121), encuentro donde el base catalán firmó un doble-doble (12 puntos y 10 asistencias). Así pues, en el primer encuentro de la nueva temporada 2021-22 para ambos conjuntos, no hubo duelo español en la pista, ya que el grancanario, por decisión técnica, no tuvo la oportunidad de saltar a la cancha.

Su entrenador, Taylor Jenkins, aunque el equipo nunca estuvo en peligro de perder el choque, al final no quiso hacer ningún de concesiones con los novatos. En la madrugada del sábado al domingo, el isleño tiene una oportunidad en el enfrentamiento que tiene la franquicia de Tennessee en Los Ángeles ante los Clippers.

La gran actuación de Ja Morant (37 puntos) impulsó a los Grizzlies a su primera victoria de la temporada contra unos Cleveland a los que ni la gran actuación de Ricky Rubio les salvó de perder. El base catalán, relegado por el momento a la suplencia por Darius Garland, disputó 25 minutos.

Quién sí debutaba en un partido oficial de la NBA fue Usman Garuba. Dispuso de ocho minutos, en los que aportó cuatro puntos y dos rebotes, en la derrota clara que sufría su equipo, los Houston Rockets, ante los Minnesota Timberwolves (124-106).

Como le sucediera a Santi Aldama, ni Juancho ni Willy Hernangómez cuentan con confianza por ahora y sus respectivos equipos se estrenaron en la nueva temporada con derrota. En lo referente a los Boston Celtics, donde milita Juancho, fueron superados por los Knicks (138-134) después de una prórroga en el Madison Square Garden de Nueva York. Con más claridad perdieron los New Orleans Pelicans de Willy frente a los Philadelphia Sixers, que se imponían por 97-117.