Expediente Carroll

Después de diez temporadas consecutivas, va a resultar extraño vivir un Real Madrid-Gran Canaria como el del domingo sin la presencia en el bando madridista de un hombre muy querido en el lado amarillo por los días de gloria que dio como claretiano. Lo de Jaycee Carroll es digno de un expediente ‘X’.

«Jaycee, Jaycee Carroll, lo, lo, lo, lo». Esa letra acompañada de la célebre sintonía de los Picapiedra ya ha dejado, parece, de ser un hit en el WiZink Center. Después de diez temporada como un superventas de la afición del Real Madrid, este cántico dirigido a su capitán ha desaparecido de la discografía de la hinchada merengue. ¿De forma definitiva? La gran pregunta que nadie se atreve a contestar, ni siquiera el escolta estadounidense que hizo las maletas hacia la capital de España después de firmar dos temporadones con la camiseta del CB Gran Canaria (2009-10 y 2010-11), que le abrieron las puertas del estrellato a este francotirador implacable.

A partir de ahí, hasta una decena de campañas seguidas conquistando el corazón de los seguidores blancos, no solo por sus cualidades baloncestísticas, sino por su carácter afable y su apariencia de tipo normal en un deporte donde las excentricidades en la cancha y fuera de ella son habituales.

Así que será raro después de tantos años vivir un partido entre el Real Madrid y el Gran Canaria sin tener los amarillos enfrente a un enemigo querido, como sucederá este domingo en el WiZink Center (11.30 horas).

Jaycee Carroll, tras amagar en los últimos años con retirarse a su finca de Wellsville de Utah, en su país natal, para disfrutar de su familia y de la crianza de vacas japonesas, parece que ahora sí ha tomado ese camino.

Pero solo parece, porque después de muchos meses de silencio aparecía un vídeo divulgado en sus redes sociales en el que felicitaba a su equipo por la conquista de la pasada Supercopa de España en Tenerife, allá por el mes de septiembre. Lo que resultaba extremadamente raro es que el estadounidense lo hiciese un mes después de que los blancos se hicieran con el trofeo.

«Me desperté pensando en el Real Madrid y España, hace mucho tiempo que quería mandar un mensaje diciendo gracias a todos los grandes aficionados por los mensajes, da mucha alegría verles en la grada otra vez apoyando al Real Madrid». También dedicaba unas palabras especiales a su compañero Sergio Llull: «Yo sé que lo ganaron hace muchas semanas pero enhorabuena por la Supercopa y al gran MVP Sergi Llull, increíble». Además, dejó un enigmático mensaje a la afición merengue: «Estos últimos meses aquí en casa han sido muy importantes, pasando tiempo con los seres queridos, con mi familia, mis padres, mis abuelos; espero que todos se estén cuidando bien, un fuerte abrazo a todos y hablamos pronto, un abrazo».

Intrigante Jaycee Carroll, el jugado extranjero con más partidos oficiales con la camiseta del Real Madrid y uno de los máximos anotadores históricos del club. Ni confirma ni desmiente su posible vuelta o su posible retirada.

Allá por el mes de abril, al estadounidense se le presentaba una oferta de renovación por una campaña más, pero se marchó a su país sin contestar, ni afirmativa ni negativamente. Y en esas todavía estamos ahora mismo.

Todos están tan descolocados que hasta su entrenador, Pablo Laso, dio muestras de su hartazgo cuando la prensa le repetía la misma cantinela en cada una de sus apariciones. «¿Por qué no le preguntáis a él? Mañana no va a jugar. No está aquí», respondía a mediados de septiembre durante la rueda de prensa previa al debut de Euroliga ante Anadolu Efes. Entre risas pero también con cierta seriedad, demostraba el técnico su agotamiento por las preguntas sobre el caso: «¿Vais a seguir preguntándome a mí por Carroll?. No le espero. Tengo un partido. Igual el sábado me volvéis a preguntar . Yo preguntaría a Carroll», sentenció.

Pero parece que en el Real Madrid, a pesar de las declaraciones de Laso, no tiran la toalla con Jaycee. De hecho, su foto y sus datos siguen figurando en la página oficial del club como integrante de la plantilla profesional.

Y el de Wyoming, mientras, disfrutando de su vida de vaquero en el rancho de Utah, con sus vacas de Wagyu y su familia. Siempre dejó claro que ese era el tipo de vida que quería llevar cuando se retirara del baloncesto profesional. Si ya ha llegado ese momento, quizás lo hace de una forma extraña y no acorde con él.