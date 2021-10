El Granca incendia Madrid: Real Madrid 70 - CB Gran Canaria 75

Una llamarada en forma de CB Gran Canaria incendió Madrid. El estreno de la camiseta negra con motivos de fuego no pudo tener un resultado mejor para el cuadro claretiano, que se repuso de un mal inicio para volver al partido y llegar a tener una ventaja de diez puntos a cinco minutos del final. A punto estuvo de perderla, sin embargo, en el tramo decisivo del choque tuvo más acierto para llevarse el triunfo del Wizink Center (70-75). Una victoria coral frente a un Real Madrid que no había perdido todavía, mermado físicamente tras la paliza del jueves contra el Fenerbahce y al que sostuvo un tremendo Edy Tavares (18 puntos, 12 rebotes).

La fórmula del Granca radica en todo lo contrario, en el grupo, en la defensa. Cuando mas apretó los dientes fue cuando empezó a creer que podía ganar cuatro temporadas después en el palacio madrileño. Y esa intensidad, añadida a los momentos calientes de Artem Pustovyi, Andrew Albicy y AJ Slaughter en momentos diferentes del encuentro, y a la discreta actuación general del equipo de Pablo Laso, llevaron al Gran Canaria a su quinta victoria del curso, la que le sitúa en la parte alta de la tabla y en el camino de la clasificación para la Copa del Rey.

Edy Tavares y Artem Putovyi protagonizaron el duelo estelar en el inicio del choque. Estaba prevista la batalla entre ambos en la pintura propia y ajena, pero se empeñaron en elevarla hasta el espectáculo. A la primera canasta del partido con tiro libre adicional del examarillo respondió el ucraniano con un tapón y los primeros puntos del Granca. Suyos fueron los siete primeros de los isleños. De las primeras 15 unidades del choque, 12 fueron entre ambos (8-7).

Los otros tres los había anotado Yabusele, que se sumó a la fiesta a base de triples. También Abalde y Taylor, que con sendos lanzamientos desde la línea de 6,75 contribuyeron a completar un parcial de 11-0 que pareció desnivelar el partido hacia el lado del Real Madrid (19-7), sin embargo, una reacción claretiana en el tramo final del primer cuarto le permitió seguir vivo. A la conclusión del mismo, sólo Pustovyi, Kramer e Ilimane Diop habían anotado para el Granca. La última, la del pívot senegalés, tuvo que necesitar revisión arbitral. Fue la que puso el 21-14 a falta de unas décimas de segundo.

Pero luego apareció la defensa del cuadro de Fisac y también Andrew Albicy, que tomó la bandera de líder como acostumbra. Un triple suyo, sumado a otro anterior y a dos canastas de Salvó a Ennis tras sendos robos, sirvió para que el Gran Canaria empatara el duelo por primera vez (24-24). Luego se puso por delante con otro lanzamiento de tres del base francés (26-27). Los de negro estaban definitivamente en el partido, que se fue al descanso como empezó, igualado, después de un triple de Nico Brussino sobre la bocina (35-35).

Arrancaba un nuevo duelo en la segunda parte, cuando el Real Madrid comenzó a evidenciar sus primeros síntomas de fatiga. Tavares y Pustovyi volvieron a su batalla particular. A cada canasta del caboverdiano respondía el ucraniano, autor de cuatro de los seis primeros puntos claretianos en el tercer periodo. Si antes había aparecido Albicy para que los blancos no se escaparan, ahora lo hacía AJ Slaughter, que con un triple acercó a los suyos (45-44). Fue el preludio de un parcial 0-7, gracias a otro tiro de tres del estadounidense y sendas canastas de Shurna y Brussino, con el que el Granca abrió un pequeña brecha (47-51) que Abalde no permitió que se agrandara.

El 52-53 con el que arrancó el último cuarto avecinaba un final de traca. La sensación en el Wizink Center era que en cuanto apretara un poco, el Real Madrid tomaría la distancia suficiente para llevarse el choque. Pero no lo hizo, porque el Gran Canaria apretó los dientes y se empeñó en competir hasta el final. El intercambio de canastas en los primeros minutos, con ventajas de más uno para uno y otro equipo se rompió cuando el pívot Vincent Poirier falló un mate y Ennis anotó dos tiros libres para aumentar la ventaja visitante hasta los tres puntos (58-61). Llegó, entonces el momento del escolta.

Porque luego encestó dos triples seguidos que, sumados a un mate posterior de Miquel Salvó, puso al Gran Canaria en +10 a 5:33 del final. Mientras, el Real Madrid, apagado, sólo se sostenía gracias a Tavares y se mostraba impotente ante la intensidad defensiva claretiana. El tiempo muerto de Pablo Laso sirvió al mismo tiempo para que la grada del Wizink Center despertara para apoyar a los suyos en la búsqueda de la remontada, algo que no es una misión demasiado difícil para el cuadro blanco, acostumbrado a este tipo de gestas.

Casi la repitió. Un triple de Abalde, un dos más uno de Tavares y otro lanzamiento de tres de Rudy Fernández pusieron al Madrid a un sólo punto (68-69) a falta de 2:29. Luego, el caboverdiano encestó uno de sus dos tiros libres para empatar. El parcial, demoledor: 10-0 y todo por decidir. El Granca, por su parte, no encontraba el camino ante un Madrid en arrebato, más intenso y llevado en volandas por su público. Las pérdidas y las malas decisiones de los isleños avecinaban el drama. Hasta que apareció AJ Slaughter para hacer bingo y poner el 69-72 a 37 segundos del final.

En la siguiente jugada, Alocén falló el triple del empate desde la esquina. Luego, Tavares encestó un tiro libre. Quedaban 18.7 cuando empezó el carrusel de faltas. Putovyii falló dos lanzamientos desde la línea de tiro libre, pero el rebotazo de Brussino en ataque fue determinante. Slaghter tuvo la posibilidad de llevar la distancia a +4, pero la dejó en +3 y brindó la posibilidad al Real Madrid de empatar en la última acción. Se la jugó Abalde, pero falló. El rebote de Albicy, que anotó los últimos libres, fue definitivo (70-75). Por poco, pero el fuego del Granca no se apagó. Esa llamarada sirvió para incendiar Madrid.

Ficha técnica.-

(70) Real Madrid CF(21+14+17+18): Abalde (12), Hanga, Alocén (3), Tavares (18) y Yabusele (10) -equipo inicial-, Causeur, Núñez, Heurtel (8), Rudy (5), Vukcevic (2), Poirier (6) y Taylor (6).

(75) CB Gran Canaria:(14+21+18+22): Salvó (6), Slaughter (9), Brussino (6), Pustovyi (14) y Shurna (2) -equipo inicial-, Kramer (5), I. Diop (4), Albicy (12), López (2), K. Diop (2) y Ennis (13).

Árbitros: Fernando Calatrava, Raúl Zamorano e Iyán González. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante unos 5.000 espectadores.

