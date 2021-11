Fisac: «He perjudicado a mi equipo, pero me han provocado»

Cuestionado sobre sus sensaciones tras haber sido expulsado, el técnico puso el punto de mira en Miguel Ángel Pérez Pérez. «Cuando ellos están dirigiendo un partido,lo más importante es juzgar a la gente con el respeto y con las decisiones correctas. He perjudicado a mi equipo, pero no era mi intención, me lo han provocado. No me siento a gusto diciéndolo, pero han intentado que sea un poco robot durante el partido», expresó.

En cuanto a si sabía porque le pitaron la segunda técnica, Fisac añadió que: «No he hecho ningún gesto. Si me hubiela hubiese pitado el árbitro de fondo... pero no he dicho ninguna palabra».

Finalmente apuntó a que la victoria tinerfeña se tradujo «por el acierto de Shermadini» y «porque jugaron bien las opciones ofensivas».