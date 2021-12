Tras la lesión de Pustovyi, le llega el turno a los Diop

«Es la hora de que algunos hombres de mi equipo den un paso adelante, tienen que demostrar que valen para este equipo porque nos jugamos mucho». Con estas palabras se pronunció Porfirio Fisac tras la rueda de prensa posterior a la derrota del pasado miércoles ante el ratiopharm Ulm alemán en la Eurocup.

Una vez confirmada la baja de larga duración de Artem Pustovyi debido a un esguince de Grado III en su tobillo izquierdo que le va a mantener alejado de las canchas entre dos y tres meses, el entrenador claretiano maneja diferentes opciones en su juego interior para intentar hacer olvidar la figura alargada del ucraniano, una de las piezas importantes en la rotación amarilla hasta estas alturas de la actual temporada.

«Hoy [por el miércoles] estoy contento con Chris Kramer. Pero la gente que ha estado conmigo otros años debe dar un paso adelante. La gente de la cantera tiene que sentir el escudo, se llame Khalifa o Javi López, creo en ellos. Al igual que Dylan, Nico o AJ, es su momento. Lo han dado hasta hace 15 días y tienen que pensar que ahora ante las bajas de Artem y de Andrew deben dar lo mejor de sí mismos». Fisac manda un mensaje al vestuario. No pueden lamentarse por las ausencias y sí sacar el brillo a su juego.

Bien es cierto que la dirección deportiva continúa peinando el mercado para acertar con la pieza adecuada en caso de que se le presente una opción interesante para suplir tanto a Albicy como a Pustovyi, pero por lo pronto, el técnico segoviano dispone de múltiples variantes en la posición de cinco dentro de su plantel.

Si durante el verano se fichó a Ilimane Diop para poder reconvertirlo a una simbiosis entre pívot y ala-pívot, ahora con la baja de Pustovyi y viendo que todavía no termina de acoplarse a las tareas de hombre alto abierto, podría recaer en él mayor responsabilidad como pívot, en un desempeño que tiene mayor experiencia de sus años en Baskonia.

Además, Fisac ya expresó que el puesto de ala-pívot lo tiene bien cubierto con un especialista como John Shurna y con las posibilidades de utilizar a otros jugadores como Nico Brussino o Miquel Salvó eventualmente para emplear un quinteto bajo.

Situación distinta vive Khalifa Diop, que se le abre una puerta para poder engordar su relevancia en la pista. Hasta la fecha, el canterano promedia 14 minutos en 11 partidos disputados.

Junto a Khalifa, también el técnico insular tiene en nómina a Oliver Stevic, que una vez recuperado del covid también aportará con su veteranía en la cancha.

«Es el momento de no cagarnos, de ser valientes. Quiero que mis jugadores no pierdan el objetivo, estamos identificados con nuestra clasificación, no miramos abajo, sino con la ilusión de clasificarnos para una Copa, es a vida o muerte cada uno de los partidos de diciembre», sentenció Fisac.