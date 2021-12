CB Gran Canaria - BAXI Manresa: La fe de Ennis no fue suficiente (80-82)

Si hubo un intento de romper la racha negativa del Granca con una victoria ante el Manresa fue gracias a la fe de Dylan Ennis en el último cuarto, cuando anotó 18 de sus 31 puntos totales en un intento heroico de luchar contra viento y marea contra la diferencia con la que gozó el Manresa en los diez últimos minutos, rozando la decena en casi todo el periodo.

Vuelve a caer el conjunto insular y suma su tercera derrota en Liga Endesa, esta ante un rival directo en la pelea por la Copa del Rey por 80-82, que deja al conjunto claretiano en una situación complicada de cara al final de la primera vuelta con siete triunfos y seis derrotas, dejando camino libre al Unicaja y Baskonia para que puedan igualarlo.

Durante la semana Porfirio Fisac avisó a algunos jugadores de su plantel de que tenían que “dar un paso adelante” ante las bajas de Andrew Albicy y Artem Pustovyi. Los ojos están puestos sobre todo en Khalifa Diop e Ilimane Diop, uno por terminar de confirmar todo el talento que se le presupone y el hispano-senegalés por asentarse en una posición más naturalizada durante su carrera como pívot.

En esas, a Ily le dio la alternativa el entrenador claretiano desde el quinteto titular y Pedro Martínez supo cómo buscarle las cosquillas a la rotación, guardándose a Yankuba Sima para intentar castigar a Oliver Stevic cuando tuviera minutos en pista. El primer cuarto fue una auténtica partida de ajedrez intercambiando piezas a cada sustitución. En 10 minutos, dos faltas de Ily y del serbio. Se le presentaba el vagón de los minutos a Khalifa ante la carga de faltas de los pívots claretianos.

Volvió a sufrir la endeblez defensiva el Granca en estos primeros compases. 19-24 en el luminoso, muchos puntos concedidos para un equipo que se labró su mejor racha con victorias por debajo de los 80 puntos recibidos. Aun así, iba a poder tener una baza menos a la que tener que defender en el resto del encuentro tras la mala suerte que tuvo Guillem Jou al caer lesionado por un golpe en la rodilla derecha.

Y justo por la senda de la defensa fue cómo consiguió levantar a la afición del Arena el equipo amarillo. Después de catorce minutos por detrás en el marcador, los claretianos pasaron del 8-5 como máxima diferencia al 35-31 tras un triplazo de AJ Slaughter al contraataque y que puso de los nervios a Pedro Martínez. En esas, hasta salió a pista Adrián Del Cerro para dejar muestras de su garra defensiva.

Peli de Tarde

Después del tiempo de descanso el guion de la película entro en los fotogramas de una Película de Tarde. De esas en las que te quedas medio adormitado entre tanto tiro libre. Hasta doce veces acudieron ambos equipos a la línea de personales para sumar como hormiguitas. Del 37-39 al 54-58 en diez minutos en los que el Granca erró seis lanzamientos de 13 intentos y además tuvo que ver cómo Oliver Stevic era eliminado en el último ataque manresano por una falta demasiado rigurosa y en la protesta se llevó la técnica y quinta falta total.

En el tramo final, antes de llegar al ecuador del último cuarto, los presentes se quedaron congelados por momentos cuando veían a su equipo suceder un error tras otro y encomendándose únicamente a Dylan Ennis, que no entregaba la cuchara. Haciendo la guerra por su cuenta, tirando de orgullo propio e intentado que sus compañeros se sumaran al barco de la fe teniendo que remar con una diferencia constante de nueve puntos en contra.

Un milagro que se le plantó delante de la cara del Granca con un parcial 0-7 en los dos últimos minutos y que cuando más caliente estaba la racha insular los árbitros se encargaron de frenar en seco. Chris Kramer robó un balón con 75-77 clarísimamente limpio y el trío colegial decretó falta del norteamericano para terminar de eliminarlo. Una decisión que calentó a la grada después de dos silbatazos anteriores con cierta polémica por no dar una antideportiva a los locales y otro balón dividido.

No hay mayor creyente en este equipo que Dylan Ennis. Aun así, los 31 puntos del canadiense no fueron suficientes en un final de infarto, en el que Thomasson solo falló un tiro libre de los seis lanzamientos que dispuso en el último minuto, a diferencia de Ennis, que no pudo anotar el último triple a la desesperada desde 9 metros.

Ficha técnica