«No creo que tenga una cuarta etapa en el Granca»

Tercera temporada tras su vuelta a Manresa. A cada cual distinta. La primera no entraron en la burbuja, la segunda luchó por entrar en el Playoff hasta el último suspiro y ahora, casi igual con la Copa. ¿Cuál es la fórmula de su plan?

No es un plan personal, todo viene del trabajo en equipo. Somos un club que tenemos una línea histórica y con unas limitaciones económicas, por lo que intentamos seguir una línea coherente en las decisiones que se toman en el club y en la forma de jugar. El Plan es creer en las decisiones que se toman, desde los jugadores hasta los entrenadores en función del presupuesto que tenemos.

En esa línea de limitación económica, buscará el factor de jugadores que exploten sus mayores virtudes con usted en el banquillo. ¿Es lo que provoca que puedan llegar nombres como los de Sylvain Francisco, Chima Moneke o Ismail Bako al Manresa?

Este año nos ha ayudado un poco poder jugar en Europa para que estos jugadores llegaran. Algunos de estos estaban en una situación complicada para encontrar equipo y otros apostaron de primeras con nosotros. Hemos hecho un buen grupo con los que ya llevan años aquí como Yankuba Sima, Dani Pérez, Guillem Jou y el propio Rafa Martínez, que enseñan el camino de lo que es el club y la ACB. Estoy contento con que su adaptación haya sido rápida, eso dice mucho de ellos y del entorno.

Uno ve en la Isla cómo exprime a este tipo de jugadores, incluso a Yankuba Sima y le suena la historia. ¿Se siente cómodo en el perfil de entrenador que pule a las joyas de la cantera?

[Ríe y se toma unos segundos] Mira, normalmente nos centramos en el resultadismo inmediato. Eso es lo que nos permite sobrevivir como club o profesionales. Pero la realidad es que hay otras cosas importantes. Estoy orgulloso de que aquí en Manresa le ayude a crecer y formar parte del proceso. Que al final depende del jugador, ojo. Yankuba era el quinto pívot y ahora es un jugador importante en la Liga. También Guillem Jou a mi manera de verlo. Así que sí, ya le doy yo el valor porque mucha gente no se lo sabe dar y solo se quedan con ganar o perder.

Es inevitable ver ciertos paralelismos entre el Manresa y el Granca de las décadas anteriores en las que usted hizo crecer a la entidad. ¿Cómo ve al club desde la distancia?

Cuando fiché por el Granca se luchaba por no descender. Salvo un año con Manolo Hussein. Luego fuimos creciendo y nos asentamos como un club asiduo a las fases finales. El Granca tuvo la capacidad para crecer económicante y que todo eso no fuera algo extraordinario. Esto en Manresa va a ser muy dificil de conseguir. No vamos a poder fichar jugadores que nos garanticen estar en Playoff o en la Copa. En el inicio hay cierta similitud, pero ahora ya eso no existe. Ahora estaría tirando con jugadores como los Jim Moran o Roberto Guerra de aquí.

Manresa y Granca podrían decirse que son los dos equipos de su vida. ¿Cómo los tiene etiquetados en su corazón?

Totalmente. En Gran Canaria estuve ocho años y aquí es mi octava temporada. Son los dos con los que más me identifico. He estado a gusto en todos, incluso en donde las cosas fueron mal.

Marcis Steinbergs. Forjado en la cantera insular. ¿Qué espera de él y qué le falta para tener más minutos?

Lo fichamos con un contrato largo y lo considero un proyecto. Está en esa línea. Lo fichamos porque los informes eran buenos y porque Salva Camps había sido su entrenador y nos dijo que tenía buena mentalidad y buen recorrido. Tiene una pequeña molestia ahora y no podrá volver a la Isla.

Salva Camps. Su ayudante. Un hombre ligado también a la historia del Granca. ¿Es su nuevo Víctor García?

Tiene mucho valor para mí. Sí podría ser esa idea que dices. Hay dos tipos de entrenadores: los que ayudan y los que influyen. Tanto Víctor como Salva tienen esa capacidad de influir.

¿Puede haber una cuarta etapa suya en el Granca o esa puerta está cerrada?

Creo que no puede haberla. Cuando salí en 2014 a mi me hubiera gustado continuar. Estaba a gusto, teníamos un buen equipo, con Berdi Pérez había una buena química, pero desde la parte política se decidió que era mejor que no. A partir de ahí me moví en otros derroteros y consideré que mi etapa en la Isla estaba acabada. Después se creo la situación de necesidad por parte del club en un momento muy delicado. Me solicitaron la ayuda y de forma puntual fui encantado. Si se volviera a producir, de forma extraordinaria mi posición sería la misma, pero , para crear un proyecto como las otras dos veces, es más complicado, no creo que sea una opción.

Es de los que defiende que el halago debilita, pero en la Isla hay pocas personas que no concentren más halagos que usted. ¿Le pesa de alguna forma el cariño que recibe de la afición claretiana a la hora de competir?

Te podría decir desde la máxima frialdad de que ma da igual pero la realidad es que no. Me emociono cada vez que juego en Gran Canaria. La última vez no mucho porque no había público [ríe]. El agradecimiento y el cariño es absolutamente mutuo.

Por hacer de futurólogos. ¿Dónde ve terminando la temporada tanto al Manresa como al Granca?

Creo que harán una buena temporada. Porfi demostró en Gipuzkoa y Zaragoza que sus equipos juegan buen baloncesto y estoy convencido de que ahí también lo va a hacer. ¿En Manresa? Estamos cerca de nuestro máximo nivel. En Europa nos va bien en la primera fase y vamos a ver cómo crecemos o mantenemos el nivel tan alto que tenemos.