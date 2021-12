Sergi García: «Vengo a ayudar y rendir desde ya»

Chico nuevo en la oficina listo para trabajar. «Vengo para ayudar, para hacer mejor al equipo y para rendir desde ya». Sergi García (Palma de Mallorca, 1997) es el nombre de la semana en el CB Gran Canaria. El base balear llega a Siete Palmas con un contrato temporal de dos meses tras desvincularse del MoraBanc Andorra y, casi sin tiempo para deshacer las maleras, se marchará con el equipo hasta el País Vasco y debutar contra el Bilbao Basket mañana (11.30 horas).

Sergi García, que no juega desde el 2 de octubre por culpa de una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, aseguró sentirse «bien» y en disposición de tener impacto inmediato en el equipo, mermado con la baja de Andrew Albicy en el puesto de base. «Puede que hasta ahora no se enseñara que estaba entrenando con mi anterior equipo. Estoy a buen nivel y para lo que me necesite el entrenador. Pero con tranquilidad, poco a poco iré conociendo más al equipo, aunque ya conozco a varios jugadores y eso me ayudará a la adaptación», aseguró el jugador, con experiencia en Zaragoza, Valencia, Baskonia y Andorra dentro de la Liga Endesa.

Una oportunidad para el Granca, pero también para que el mallorquín vuelva a sentirse cómodo y libre dentro de la pista, tras una progresión que se ha estancado. «Cuando se me ha dejado ser el jugador que soy, he podido demostrar que valgo. Vengo con confianza, muy contento por esta la oportunidad», apuntó. Todo sin mirar más allá de los dos meses que ha firmado, aunque cabe la posibilidad de extender su contrato hasta final de temporada. «No me fijo en si vengo de manera temporal o no, vengo a ayudar desde el primer día y me da igual lo que pase en el futuro», apuntó el jugador de 24 años y 1,93 metros de altura.

Todo con un guía de gala desde la distancia: Oriol Paulí, excompañero en Andorra. « Casi que quería cambiarse los papeles conmigo. Habla maravillas de club, de la isla, y me dijo que no dudara en llamarlos. Allí en Andorra me apoyó un montón y estoy superagradecido por su ayuda», apuntó.

La indemnización por Albicy

Por otro lado, Willy Villar, director deportivo del club amarillo, que el club inició los procesos para que se indemnice a la entidad por la lesión de Andrew Albicy con la selección francesa. «Me consta que está todo en marcha, que tenemos derecho y se hará cargo el seguro de la Federación, pero vamos a ir algo más allá. Ya se les advirtió del riesgo que se corría y le dimos nuestra negativa para que jugase, pero no hicieron caso. Son conscientes del error que cometieron», apuntó Villar.

Además, el director deportivo confirmó que el club sigue a la búsqueda de un pívot para sustituir a Artem Pustovyi en estas semanas. «La idea es esa, pero no se han dado las circunstancias bien sean económicas, por la temporalidad o por calidad», concretó.