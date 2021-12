«Aldama es parte del futuro de la selección española»

¿Qué tal se encuentra en su temporada de regreso a Europa tras estar desde 2018 en la NBA con Toronto Raptors como entrenador asistente?

Bueno, nunca lo he dejado. Al final estás con la selección y estás también conectado. Pero efectivamente, como todas las cosas, respecto a la temporada anterior tiene su lado positivo: una intensidad distinta en el rol. Ahora estoy en primera persona, más centrado en la toma de decisiones. Por otro lado, tiene otras cosas distintas por el tipo de competición y el nivel. Pero por lo general, estoy bastante cómodo. El único problema real es la racha de lesiones impresionante y tener que, más que construir, parchear. Eso es lo que nos está pasando desde el inicio

Es que las lesiones le han acosado, prácticamente...

Es algo distinto a lo que hubiera soñado por ese tema de disponibilidad de los jugadores, pero estoy contento de cómo ha respondido el equipo y cómo nos apañamos.

A muchos le sorprendió que dejara Toronto Raptors y volver a Italia, a la Virtus. Dejar la NBA para volver a su país y entrenar a un equipo que juega la Eurocup. ¿Qué le sedujo?

Tenía bastantes ganas de volver al tiempo total. Lo mismo que cuando tenía ganas de la NBA. Tenía que estar seguro de hacerlo y así ha sido esta vez. Surgió una oferta interesante a nivel profesional y personal. El paso era aceptarla y apostar por este proyecto de un equipo que quiere crecer, mejorar y me pidieron que les ayudara en esta fase.

¿Qué se ha encontrado en la Virtus y en Italia? Hacía casi una década que no entrenaba en su país...

Hay muchas cosas que siguen igual, comunes al baloncesto europeo. Ya había entrenado en esta ciudad [en el Fortitudo Pallacanestro Bologna, entre 1993 y 1996] y se vive con pasión el baloncesto. Lamentablemente este es un tiempo de pandemia y tenemos limitaciones de público. Pero el otro día, en el derbi, había un gran ambiente, calor, animación... El baloncesto italiano ha dado pasos adelante, pero necesita más equipos que puedan tener la posibilidad de ir hacia arriba. Seguramente hay pasos adelante con respecto a años anteriores.

De entrada, ¿qué nivel ha percibido en esta Eurocup?

Pues muy alto, con muchos equipos muy buenos y equilibrio, sobre todo en nuestro grupo. La fórmula de la competición te deja un poso de imprevisibilidad, te preguntas cuánto es de importante una primera fase que solo elimina a dos equipos cuando luego tienes eliminatorias a partido único. Te la juegas todo ahí. Pero el nivel es muy alto.

¿Cómo ha visto al Granca?

Ha sido el mejor equipo del grupo por cómo ha jugado y los resultados que ha cosechado, con grandes victorias en Valencia o Podgorica. Además ha mostrado un nivel de juego muy bueno. Es un equipo muy bueno a ambos lados de la cancha, con talento para anotar, con gran mentalidad y organización. Honestamente, le he visto bien, pero como todos también tienen malos días. Pero globalmente está bien organizado, bien entrenado, con talento y talla.

¿El objetivo que le marcaron fue que el escudo de la Virtus esté en la Euroliga?

No sabemos ni si habrá plazas disponibles. Kazán cada vez está más afianzado en los ocho primeros, Mónaco ha cambiado al entrenador y con Mike James nunca se sabe. Puede que ni siquiera den ninguna plaza. Me parece todo muy relativo. Es todo provisional, ni siquiera tenemos claro qué va a pasar al final. Lo veo como un momento de crecimiento y oportunidad para que este equipo crezca. A parte de nuestros dos veteranos, tenemos a gente bastante joven con poca experiencia en el baloncesto de máximo nivel.

Me imagino que uno de esos veteranos que nombra es Milos Teodosic, referente europeo los últimos 15 años. ¿Cómo está siendo trabajar con él?

Un placer. Es un jugador con una capacidad de entender las cosas enorme, con una velocidad supersónica, un entendimiento de juego y una creatividad superior. Y a la vez es exigente. Es uno de los jugadores que te obliga a estar a la altura de la situación, un jugador que ha estado con los mejores entrenadores del mundo. Y además su condición física necesita de mucho cuidado para no pasarse y dosificar. Es un desafío interesante, desde luego.

Con una carrera tan grande y exitosa en los banquillos, con solo 60 años, piensa mucho en lo que ha ganado. ¿Ve el anillo de la NBA y qué le refleja? ¿Piensa mucho en todo esto?

Nada. De verdad. Escribí un libro, acompañado por un escritor porque si no es muy difícil y me sacó cosas que se me habían olvidado [Se ríe]. Son muchos episodios, momentos, victorias. Pero no veo el deporte así. Puedes hacer minibalances, cuando termina una competición o temporada. Pero el balance global es un devenir constante. No me he parado ni un momento a pensar en lo que he hecho en mi carrera.

Tiene contrato con la selección hasta 2024, justo hasta los Juegos Olímpicos de París. Se le han ido Pau, Marc, Reyes, Sergio Rodríguez... Otros empiezan a cumplir años. ¿Qué panorama tiene por delante la selección y el baloncesto español?

Digamos que el uso, la intensidad frecuente con la que juegan los jugadores seleccionables en la Liga Endesa u otros ligas va bajando cada vez más. Cada vez hay menos minutos. Aquí no entro en los méritos, me limito a los hechos y a la realidad. Y la realidad dice esto con claridad: jugadores que igual merecían o tenían un rol muy importante en sus equipos, en equipos de alto nivel, desde muy pronto, prácticamente no se ven, se ha convertido en imposible. Antes teníamos un grupo muy grande de jugadores que tenían o merecían tener esos minutos importantes en equipos NBA y de Euroliga. Ahora son poquísimos. Evidentemente, esta generación de la que hablamos ha hecho todo bien. Lo único que hizo mal fue hacer de tapón a algunos jugadores que igual con 50 partidos internacionales más, a estas alturas quizá tendrían ahora más recorrido.

El problema no es de base, entiendo...

Hay un gran trabajo en las canteras de los equipos españoles y de la federación, con una formación técnica y táctica, mental, motivacional que hacen que los jugadores lleguen a salir con un recorrido común que luego viene bien tener, sobre todo en estas ventanas FIBA. Claro, de cara al máximo nivel, tenemos que hacer un ejercicio de realismo que no tiene nada que ver con la anterior, pero a la vez tener orgullo porque nosotros hemos sido protagonistas de la competitividad de la selección. Es algo que hemos creado con nuestro sacrificio, con nuestro sudor. Eso no podemos perderlo porque el talento bajará considerablemente. Habrá que buscar otros recursos y mejorar todavía más el nivel colectivo. Es indiscutible que perderemos talento a nivel individual, pero tenemos que solventarlo con esto.

¿Estará Santi Aldama pronto con usted?

Espero que sí. Hay un grupo de jugadores grandes. Sería una estupidez decir que van a alcanzar la excelencia. Pero Santi será parte de la selección española del futuro, seguro. Queda mucho tiempo de cara al verano, pero obviamente le sigo y no solo ahora, desde hace tiempo. Me gusta verle cuando tiene sus minutos y cuando los aprovecha. Aldama está en el buen camino y él lo sabe directamente. Por supuesto que me encantará comprobar directamente su adaptabilidad al contexto en el que está la selección. Su equipo tiene ambición lo que ayuda en la calidad del día a día. Un equipo que quiere ganar tiene códigos, disciplina, una exigencia alta, aunque limita la cantidad de minutos gratis que vas a tener, algo que sucedería en otros equipos. Tengo muchas expectativas puestas en Aldama.