Savané y Pedro Montesdeoca, eternos en el Granca

Dos nombre más para el escaparate de las leyendas del CB Gran Canaria. La entidad claretiana retirará las camisetas de dos de los nombres que indispensables en la historia del club para reforzar su posición en la élite del baloncesto nacional. Dos hombres a los que además les unía una gran amistad. El excapitán Sitapha Savané y el médico Pedro Montesdeoca, fallecido en 2020, serán eternos en el Gran Canaria Arena.

El club claretiano ha decidido homenajear la trayectoria de dos de las personalidades más influyentes en los 58 años de la entidad claretiana tanto dentro como fuera de la cancha. Por un lado, Sitapha Savané (Dakar, Senegal, 1978). El pívot africano es el máximo anotador en la historia del club, el jugador que más ha valorado y el hombre que más tapones ha puesto. Casi nada. Tres récords que muestran el sello que impuso el interior en sus nueve temporadas en el club.

Nueve campañas en dos etapas bien diferenciadas. La primera, cuando llegó procedente desde el Unelco Tenerife con el que escaló desde la LEB a la ACB. Un año en la élite le bastó para dar el salto al Granca en 2004 –ya con 26 años– en un club que empezaba a codearse con los grandes en una plantilla con Jim Moran, Jason Klein, Gonzalo Martínez o Will McDonald. El número elegido para su espalda, el 7.

De aquella primera temporada hiló siete más hasta la campaña 2011-2012. Por el camino, participaciones en la Copa del Rey y el Playoff para dar lustre a un Granca instaurado en la nobleza de la ACB. A pesar de las llamadas de otros clubes, Savané se quedó en Gran Canaria.

«No tengo ninguna decisión tomada. Pero desde luego que no estoy anunciando ninguna retirada. Todavía tengo mucho baloncesto dentro que dar», aseguró en el verano de 2012, al borde de los 34 años. «Las pretensiones deportivas del club no coinciden con las mías. No he querido aceptar una retirada deportiva, porque para eso me retiraría definitivamente», aseguró. Dicho y hecho.

Savané buscó un horizonte nuevo en Badalona. Tres temporadas antes de abrir su segunda etapa en el Granca en el curso 2015-2016 de la mano de Aíto García Reneses. Todo en una campaña histórica donde el club llegó a la final de la Copa del Rey, única del club hasta la fecha. Y de ahí a Movistar Estudiantes, donde jugó otros dos años más antes de su retirada al borde los 40 años.

El pívot africano es el segundo jugador con más partidos en la historia del club, solo superado por Jim Moran y por delante del grancanario Roberto Guerra, que completan el trío de históricos en duelos de la entidad.

Una pérdida irreparable

En todos los años que estuvo en el club, Savané coincidió con el médico Pedro Montesdeoca. El jefe de los servicios médicos de la entidad amarilla falleció de manera repentina en mayo de 2020, víctima de un tromboembolismo pulmonar con 62 años.

Durante tres décadas, Pedro Montesdeoca, traumatólogo del Hospital Materno Infantil de Canarias, estuvo ligado al escudo claretiano. Empezó a colaborar con Miguelo Montes, su predecesor en el cargo hasta que asumió el control médico del equipo en la temporada 1995-1996. La implicación del Doc, como todos lo conocían dentro del club, con la plantilla siempre fue máxima. No solo con lo que le competía, la integridad de los jugadores, sino también con sus familiares.

Además, Montesdeoca siempre presumió con orgullo de su origen: La Aldea de San Nicolás. Presidente del Foro Roque Aldeano, que peleó por la nueva carretera de la Isla, también fue presidente de la Asociación Española de Médicos de Baloncesto hasta 2018.

Ahora el Granca honrará su memoria esta temporada en fechas todavía por definir. De esta manera se unirán a los nombres de Jim Moran y Gregg Stewart en el elenco de destacados por el club, que pasan a ser eternos colgados en la grada del Gran Canaria Arena.