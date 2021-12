Salvar al soldado Brussino

«El año pasado escuché al entrenador de la UD, Pepe Mel, decir que para él, que un jugador pasase el covid es como si tuviera que recuperarse de una lesión de rodilla, que por lo menos sería dos meses. Nosotros, con la experiencia que tenemos con nuestros jugadores, vemos que cada uno lo pasa de una forma distinta. Está el proceso de la enfermedad, otra el de la neutralización, en el que cada uno lo hace antes con diferentes síntomas, y luego la fase de volver a encontrarse. Hay que ver cómo le cuesta recuperarse, el cansancio que tiene, los valores de su analítica que son distintos a los de antes. Les exigimos que esté rápido con nosotros, da un esfuerzo, no continuo, pero intentamos que cada vez esté mejor».

Con esta reflexión se refirió Víctor García, el segundo enternador del CB Gran Canaria, sobre cómo nota a Nico Brussino y su evolución física en cuanto a la recuperación de la infección del coronavirus que se conoció el pasado 10 de noviembre y que le mantuvo apartado de las canchas de juego durante 25 días.

Un compás de espera, el conjunto insular no pudo contar con el argentino para afrontar los partidos disputados ante el Mincidelice JL Bourg en Bresse, Bitci Baskonia y Frutti Extra Bursaspor, los tres con resultado positivo; y aunque Stevic sí estuvo presente en el derbi contra el Lenovo Tenerife, el alero sudamericano no se midió a su ex equipo. Primer síntoma de que su recuperación iba a ser más lenta.

Ha pasado de anotar 9,5 puntos a 5,3, y de un 45% de acierto en triples a un 20% en su promedio

Hasta la fecha, los números de Brussino estaban siendo acordes a lo que había demostrado durante sus últimas temporadas y por las que Porfi Fisac se empeñó el traerlo a la Isla. Un promedio de 9,5 puntos (13,3 en Eurocup y 8,2 en ACB), 3,5 rebotes, un 45% de acierto en triples y 47,5% en tiros de dos (70% en Eurocup), en 22:20 minutos jugados.

Ahora, una vez el argentino volvió a vestirse de corto, las sensaciones que arroja el alero en la cancha son bien distintas a las del arranque de curso. El plan con él pasa por el de una recuperación competitiva, que no médica, de inmediato pues en Liga Endesa se sumaron tres derrotas más desde que volvió –San Pablo Burgos, BAXI Manresa, Surne Bilbao Basket– y la clasificación para la Copa del Rey pende de un hilo.

El equipo le necesita para que sus compañeros también puedan encontrar más oxígeno en cuanto a la responsabilidad ofensiva, uno de los apartados en los que Brussino se desenvuelve mejor que en su propia pista.

Los números que firma ahora Nico distan bastante de los ofrecidos en los doce primeros partidos disputados con la amarilla en su segunda etapa en el club claretiano. La estadística refleja un promedi de 5,3 puntos, (4,2 menos), 2,6 rebotes (0,9 menos), un 25% de acierto en triples (20% menos), un 40% en tiros de dos puntos (7,5% menos) y 20 minutos y medio en pista, o lo que es lo mismo, 1 minuto y 50 segundos menos de lo que lo hacía antes.