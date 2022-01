El covid vuelve a mirar de reojo al Granca. Esta vez no por una incidencia directa, sino por la detección de un jugador contagiado en las filas del Monbus Obradoiro, próximo rival del conjunto insular y con el que tiene que cerrar la primera vuelta liguera el domingo en Siete Palmas (21.15 horas).

El afectado se encuentra ya en su domicilio guardando la cuarentena protocolaria y se ha procedido a realizar una nueva remesa de controles PCR al resto de la plantilla para clarificar si el conjunto compostelano puede viajar mañana a la Isla para disputar el duelo del domingo. Los resultados verán la luz esta noche.

Cabe recordar que este encuentro está previsto que se juegue en la fecha límite que fijó la ACB para poder concluir la primera vuelta liguera con la totalidad de las 17 jornadas correspondientes disputadas para poder obtener unos resultados de cara a la clasificación de la Copa del Rey. En caso de que no se pueda jugar el duelo, se procederá a desempatar a través del porcentaje de victorias en relación a los partidos disputados hasta la fecha (16 si no se celebra el choque), un supuesto en el que a los intereses claretianos no les convendría.