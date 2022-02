CB Gran Canaria - Valencia Basket (91-90): El Granca sigue a lo suyo en la Eurocup

El Granca se ha comportado durante parte del curso como si portara un escudo blandengue. Se ha entregado al victimismo, a la pena, a las lágrimas. Ha sido indolente, quejica y, sobre todo, ha puesto muchas veces en duda su orgullo. Todo esa ristra de penas se las descolgó contra el Valencia Basket en la Eurocup, el mismo equipo que le había apalizado por casi 30 puntos hace solo siete días. Lo hizo con una victoria de raza, de corazón, labrada en una prórroga final que jugó a la perfección después de forzarla cuando el partido más se había complicado para el lado amarillo. Un triunfo (91-90) de esos que han forjado el emblema claretiano en las últimas décadas. Creer y ganar.

Todo con dos hombres soberbios. El primero AJ Slaughter, máximo anotador con 23 puntos, clave para que le Granca alcanzara el tiempo extra cuando más difícil se puso todo; el segundo, Khalifa Diop, con 18 tantos, vital en la prórroga en la contención de las torres del Valencia, vivo para pelear por el rebote e intimidador bajo el aro contrario. Otra victoria en Eurocup para seguir líderes del grupo. Un esfuerzo notable.

Como si hubiera sido el tiempo que pasa entre un pestañeo, el Granca se volvió a encontrar delante con el Valencia Basket. Del viernes al martes. Cinco días entre un partido y otro. La historia era distinta: esto es Eurocup, no la Liga Endesa. Un escenario distinto para lo bueno y para lo malo. Lo mejor, que al Gran Canaria aquí le va de perlas; lo peor, que ya le gustaría al equipo amarillo que una de esas victorias se trasvasara a la competición doméstica. Y no, eso último no se puede.

El inicio tosco señalaba un partido algo distinto. El asunto que tenían entre manos Granca y Valencia estaba embarrado, espeso. La historia se empezó a animar al ritmo de los triples del Valencia Basket, inspirado desde el 6.75. Se elevó ceuntakilómetros y el Granca, metido, se apuntó a esa carrera (10-9, min.5, tras una canasta en la bombilla de Dylan Ennis).

Con Oliver Stevic y Artem Pustovyi en el quinteto inicial, el Granca encontró una pareja con la que incomodar al Valencia Basket. El serbio, con seis tantos, fue el hombre de los puntos en el primer cuarto de un partido que seguía en un puño, en el que nadie era incapaz de hacer un roto que despegara a cualquiera de los dos escudos en el partido. Esa igualdad era palpable al término de los diez primeros minutos: 20-18. Todo en una canasta.

El inicio del segundo periodo dejó la máxima del partido hasta el momento: cinco puntitos para el Gran Canaria (24-19). En parte, gracias a los buenos minutos de Khalifa Diop en pista, que, como jugador en formación, sigue con momentos muy lucidos y otros de bisoñez propia de la edad que marca su pasaporte. Aquello hirió al Valencia. Tanto que empató el partido con un parcial de 0-5 que se sacó en dos jugadas. Y lo revolcó con un triple de Van Roosom para cortocircuitar el tiempo muerto que solicitó Porfi Fisac (24-27, min. 13).

La cosa se complicó para el Granca. El Valencia Basket elevó el parcial al 0-10 y lo cortó con el primer triple del partido para los claretianos, obra de AJ Slaughter (27-19). Pero Van Roosom, con otro de tres, seguía a lo suyo para contradecir al Gran Canaria (27-32, min. 15).

Ese primer gran bache para la escuadra de Fisac, que otras veces le ha hecho derrapar y quedarse en la cuneta, no le tumbó. Se agarró el Granca al partido a pesar del paso adelante del Valencia Basket, haciendo partícipe a Artem Pustovyi de esa batalla, con buenos minutos de baile en la zona (33-34, min. 17). Dylan Ennis, con uno de esos triples suyos, colocó el empate (36-36, min. 19) y con otro lanzamiento no demasiado cabal, mandó al limbo el último balón de la primera parte. Un balón que recuperó sobre la bocina Khalifa Diop para que el Granca se fuera por delante al descnaso (40-38).

Pradilla se puso los zapatos de bailar para poner las primeras canastas de Valencia Basket en el tercer cuarto. Un problema porque ese parcial de 0-4 lo alargó al 0-7 López Arosetegui (38-43, min. 23). El Granca necesitaba reaccionar otra vez. Y encontró esa alegría en el arrojo de Khalifa Diop, autor de seis puntos consecutivos para los suyos que devolvieron a los amarillos a la pelea (44-45, min. 25). Del más joven al más veterano. Porque Stevic anotó otros dos para remover el marcador (46-50).

El guión del partido siguió con la misma trama. Punto arriba, punto abajo. La vida en una posesión. Si Ilimane Diop clavaba un triple, detrás iba Prepelic a hacer lo propio; si AJ Slaughter cocinaba un canastón, Mike Tobey le respondía en su aro. Y así hasta la última jugada del cuarto, donde Slaughter derrochó todo su talento para empatar el partido con un triple (57-57).

El hombre estaba en la cresta. Pidió el aclarado para arrancar el último cuarto y llevar al cuarto del sueño a Jasiel Rivero. Se la jugó delante del cubano y otro triple al cuarto. Una de esas jugadas imposibles (60-57). Slaughter estaba encendido y Prepelic también. A golpes, la batalla siguió el mismo camino con el que cerró el tercer cuarto: igualdad y talento (64-65, min. 34).

La historia no variaba e iba de Slaughter a Prepelic hasta que Rivero se coló en ese duelo de bandoleros. La amenaza de Prepelic se convirtió en un problema y el cubano lo aprovechó con gusto por dentro y por fuera para levantar una renta de cinco puntos que al Granca le costó superar (66-71 y 70-75, min. 37).

Se empeñó el Granca en que no se le fuera el partido, pero el Valencia entendió mejor el partido. Se movió con más ímpetu y encontró mejores opciones, con el tiro libre como aliado para levantar un parcial de 0-6 que ponía en jaque al Granca (73-81, min 38). La cabezonería de Ennis y la muñeca de Brussino hizo creer al equipo amarillo, que se colocó a tres puntos (78-81) en el último minuto.

Tuvo fe para provocar una pérdida y tener balón para empatar el partido. Y lo hizo a lo grande, con un triple de AJ Slaughter (81-81). Posesión para Valencia y vuelta a empezar: defensa y creer. Anuló a Prepelic el Granca y se ganó una más. Un puñado de segundos y una jugada donde Ennis ni tocó el aro. A la prórroga.

El Granca tenía la dinámica a su favor. A Nico Brussino le entró su segundo triple de la noche y, la siguiente, asistió a Khalifa Diop para que arrancara el aro (86-81). La cosa iba bien para el cuadro amarillo, pero el rebote ofensivo amargaba al Gran Canaria. Hacía falta el músculo y Diop lo puso para darle aire al Gran Canaria. Los problemas que daban Dubljevic y Rivero los contrarrestaba el canterano (90-87). El día parecía resuelto con un tiro libre de Slaughter, pero Van Roosom quería más épica. Triple y tres segundos para cerrar el día. Algo que el Granca hizo: puso el candado y se dio cuenta de que puede ser algo más que un equipo mediocre.