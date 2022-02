El pasado futbolero de los ‘leones’ claretianos, Ilimane Diop y Khalifa Diop

Han transcurrido los 120 minutos reglamentarios de juego en la final de la Copa de África, 90 minutos, dos prórrogas y Senegal se va a jugar la posibilidad de estrenar su vitrina con el título continental en la tanda de penaltis ante Egipto. Sadio Mané se dirige al punto de rigor con 3-2 en el marcador y es el último lanzamiento, si marca gana. La estrella del Liverpool ejecuta el golpeo, a la mente de los 17 millones de senegaleses que están viendo el momento más importante de la historia de su selección le viene el fallo desde los once metros en el minuto 6 del choque. Ahora no falla, adentro y el júbilo es imparable: campeones.

A 3.900 kilómetros de Yaundé, la capital camerunesa donde se disputó la final de la Copa África, dos Leones –como se conoce a los jugadores que defienden a los equipos nacionales de Senegal– se entregaban a la felicidad que le ofrecían sus ídolos sobre el césped. Los pívots del Granca, Ilimane Diop y Khalifa Diop, de ascendencia senegalesa, vivieron pegados al televisor vía streaming el partido «con más nervios» vividos en su vida, como ambos jugadores confirmaron tras ser preguntados por su estado de ánimo.

Los dos interiores del Granca tienen un pasado en el que se calzaron las botas de tacos y no las sneakers tobilleras que lucen hoy en día sobre los parqués de baloncesto. Ilimane empezó actuando como portero gracias a su envergadura, posteriormente se desempeñó como delantero, hasta que finalmente cuando alcanzó los 211 centímetros con los que se forma su constitución, se dio cuenta de que las canastas «iba a ser mejor opción» para su futuro.

Su compañero de tareas actualmente bajo los aros, Khalifa, inició su carrera deportiva como un killer del área. «Hasta los once o doce años jugué al fútbol, el baloncesto no me interesaba para nada», comenta el canterano del Granca, «Era lo normal en Senegal, todos los niños juegan al fútbol, hasta que un primo mío me dijo que probara en un entrenamiento, y desde entonces no he vuelto a tocar un balón de fútbol», añade.

Grandes aficionados

Con este pasado en el Deporte Rey, llegada la gran cita continental, los dos jugadores del Granca se pegaron al televisor para seguir a la que consideraban «la gran favorita». Así, Khalifa desvela que a cada partido que jugaba el equipo desde la fase de grupos. «Íbamos comentando los primeros partidos, porque empezaron mal –una victoria por 1-0 ante Zimbabue y dos empates 0-0 con Guinea y Malaui– y pensábamos que a ver si no iban a pasar», comenta el pívot forjado en La Vega de San José.

Esos comentarios fueron alimentando al vestuario claretiano, quienes de alguna forma estaban al tanto del torneo continental y el pasado lunes recibieron a los jugadores –los que coincidieron debido a los entrenamientos en grupos debido al covid– con cántico de: «¡Campeones, campeones!».

Todo ello después de que tanto Ilimane y Khalifa no perdieran la fe en ningún momento en Sadio Mané, del que los dos lo encumbraron como el líder del equipo, al igual que el portero Édouard Mendy, el «héroe de la final», como le nombra el canterano tras atajar dos penaltis en la tanda, que a su vez se confiesa seguidor del Chelsea, precisamente donde juega también el guardameta.

En cuanto a las sensaciones que fueron experimentando a lo largo del torneo, Ilimane respira aliviado, pues para él, «Senegal llegaba como la favorita, llevaban tiempo siendo los número uno de África, pero había que confirmarlo con un título». Todo ello, después de que el ex del Baskonia viviera in situ en 2019 en su país de origen como perdieron la segunda final de su historia ante Argelia.

En 2002 Senegal cayó contra Camerún en su primera final de la Copa África en un torneo que arrancó cuatro días después de que Khalifa viniera al mundo. Ilimane tenía siete años y apenas tiene recuerdos. «Con la de 2019 sufrimos demasiado, creo que ahora ha llegado la recompensa al trabajo de los Koulibaly, Keita, Sarr y otros jugadores de primer nivel que tiene la selección», añade Ily.

Un premio que confirma el dicho de que «a la tercera va la vencida» y que los dos jugadores de baloncesto pudieron disfrutar en conexión con los familiares que viven en Senegal actualmente. «Se volvieron locos cuando ganaron, llevábamos todo el partido aguantando los nervios cada vez que Egipto se acercaba al área, pero así todo un país puede ser feliz por este hito», concuerdan los dos jugadores, que esperan emular de alguna forma sobre el parqué.