La sonrisa del CB Gran Canaria. Dylan Ennis, uno de los jugadores más positivos que ha vestido la camiseta del conjunto insular, rebosa felicidad por jugar en el equipo de Fisac y con la libertad que le da el entrenador, ya sea en sus tiros lejanos como en las jugadas que se adaptan a él. Él y su familia ya son unos enamorados de la Isla y lo demuestran en una entrevista en la que el escolta hasta desvela que quiere ver a su hija Amiyah como la próxima reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cuáles cree que son sus límites como jugador?

Como jugador de baloncesto, no tengo. Creo que si te pones ciertos límites no alcanzas tu máximo potencial. El único límite que me pongo en el baloncesto es cuando un equipo se interesa por mí, solo pienso si mi familia puede venir conmigo. Si has seguido mi carrera, compruebas que cada año he intentado mejorar un poquito respecto al anterior. Nunca pienso «enough is enough» (ya tengo bastante).

Confía mucho en su rango de tiro. ¿Tiene libertad para lanzar desde donde quiera?

Confío mucho en mi rango, más que mucha gente y el motivo es porque lo practico cada día. Cuando tiro desde ocho metros, los aficionados puede que se vuelvan locos, pero no creo que mis compañeros o entrenadores se sorprendan porque me ven cada día entrenándolos. Cuando llego al pabellón los días de partido siempre los practico media hora antes que todo el mundo llegue. No los lanzo por lanzar.

