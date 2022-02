«No creo que tenga límites como jugador de baloncesto»

¿Cómo valoraría su primera temporada en el Granca? ¿Cambiaría algo de lo vivido?

Por ahora la temporada está yendo fenomenal. En la Liga Endesa hemos perdido varios partidos igualados, pero aún creo que estamos en una buena posición. Si pudiera cambiar algo obviamente sería las lesiones que hemos tenido, pero es parte del juego. Aquí no cuenta cómo empiezas, sino cómo la acabas.

Llevamos tres temporadas conviviendo con el covid. ¿Cómo gestiona mentalmente esta situación con los entrenamientos, viajes, parones por contagios entre los compañeros?

Vivir y jugar con el covid es bastante duro. No puedo mentirte. En la primera temporada no teníamos a los aficionados y lo odiaba. Amo ir al Arena y jugar delante de ellos, escuchar el ruido, mirar hacia arriba y poder ver a mi familia viendo el encuentro. Con el tema de la suspensión de partidos, lo destesto. Además, cuando lo recolocan se acumulan muchos partidos en una semana y no creo que eso sea bueno para nuestros cuerpos o nuestra mente, pero es lo que nos toca vivir ahora.

¿Si de usted dependiese, cómo mejoraría las normas de las competiciones con el covid?

Cambiaría algunas cosas, pero cada uno tenemos nuestra opinión sobre el tema. Solo desearía que no se aplazaran tantos encuentros. Entiendo que debemos preocuparnos por la salud de todo el mundo, pero al mismo tiempo debemos hacerlo por nuestro físico y la vida que llevamos con nuestras familias. Tenemos cosas planeadas, pero cambian el partido y tu vida da un giro de 180 grados. Sé que no es un trabajo fácil crear esta normativa e intentar continuar con la temporada, pero no soy muy fan de por ejemplo jugar tres partidos seguidos.

¿Cómo es el ambiente en el vestuario? ¿Quién es el líder? ¿Quién el más divertido?

Nuestra relación en el vestuario es muy buena. Nos conocemos bastante porque, o bien habíamos jugado juntos o nos habíamos enfrentado antes. El líder es Oliver Stevic. Él es quien nos guía, es un veterano en la Liga y en Europa. El más gracioso es Miquel Salvó, que está algo loco, tienes que conocerlo muy bien para entender su humor, pero es muy divertido.

¿Cuáles cree que son sus límites como jugador?

Como jugador de baloncesto, no tengo. Creo que si te pones ciertos límites no alcanzas tu máximo potencial. El único límite que me pongo en el baloncesto es cuando un equipo se interesa por mí, solo pienso si mi familia puede venir conmigo. Si has seguido mi carrera, compruebas que cada año he intentado mejorar un poquito respecto al anterior. Nunca pienso «enough is enough» (ya tengo bastante).

«Si tiro desde ocho metros puede que los aficionados se vuelvan locos, pero mis compañeros no porque me ven entrenarlos»

¿Se considera un jugador que depende de su estado anímico?

El estado anímico que tiene un jugador puede determinar lo bueno que puede llegar a ser la noche del partido. Cuando llego a cierto estado mental, pienso que nadie puede pararme. No es por ser presumido o confiado, pero comprendo que invierto mucho tiempo trabajando en mi y si cuando mi habilidad y capacidad mental confluyen, llego a una zona donde cada bote que hago creo que voy a finalizar la jugada en canasta.

Confía mucho en su rango de tiro. ¿Tiene libertad para lanzar desde donde quiera?

Confío mucho en mi rango, más que mucha gente y el motivo es porque lo practico cada día. Cuando tiro desde ocho metros, los aficionados puede que se vuelvan locos, pero no creo que mis compañeros o entrenadores se sorprendan porque me ven cada día entrenándolos. Cuando llego al pabellón los días de partido siempre los practico media hora antes que todo el mundo llegue. No los lanzo por lanzar.

Ya sabemos que Fisac es un entrenador clave en su carrera. Pero, con Víctor García, ¿cómo es la relación?

Porfi es muy importante en mi carrera. Creo que cuando llegué a Zaragoza tuve un gran primer año con él y ahí es donde realmente todo el mundo empezó a conocer a Dylan Ennis. Me empezaron a conocer por mis lanzamientos lejanos. Él fue quien me dio esa libertad para desarrollar mi juego y fue un motivo principal por el que vine a Gran Canaria. En cuanto a Víctor, es increíble. Lee el juego muy bien y conoce a la perfección este deporte. No hay jugadas específicas como tal para mí, sino que me dice, «Dylan, en esta jugada puedes ser más tú que en esta otra». Me encantan las jugadas que tenemos, la libertad, correr, lanzar en transición o con pocos segundos de posesión y esto encaja a la perfección con mi estilo.

En las redes sociales se le notaenamorado de la Isla junto a tu familia. ¿Le gustaría quedarte muchos años en el club?

¡Sí! Amamos Gran Canaria. Es maravillosa, con gente increíble. Mi mujer me regaló una chaqueta para el invierno, porque donde he vivido siempre ha nevado, pero aquí no, y aún no me la he podido poner. Es un buen problema no haberla estrenado [ríe]. Me encantaría estar aquí muchos años. Mi hija ya está yendo al colegio y mi hijo irá a la guardería el año que viene. Si podemos crear aquí nuestro hogar para los años venideros sería genial. Me encantaría afirmar que mi casa tiene playa y palmeras por todos lados.

Usted enamorado de la Isla y la Isla de su hija Amiyah. ¿Cree que puede ser la próxima reina del Carnaval infantil?

¡Por supuesto! [ríe]. Mucha gente le adora. Algunos creen que yo soy la estrella de la familia, pero para nada. ¡Es ella! Voy por la calle y la gente le pide fotos porque la conocen de Instagram. Le encanta compartir momentos con ellos. Ella es así y la gente le adora tal como es. Está siempre sonriendo, así que puede ser una candidata. Te hago caso, la inscribiremos para que gane la corona del Carnaval.