El Granca, renqueante ante el ‘Fuenla’

Después de más de diez días sin actividad competitiva por los casos de covid, que llevó al aplazamiento de los partidos del San Pablo Burgos de la Liga Endesa y del Mincidelice JL Bourg en Bresse de la Eurocup, el CB Gran Canaria regresará mañana a las canchas con el duelo liguero que le enfrentará al Fuenlabrada en el Arena (12.00 horas, Movistar Deportes 1). Muy renqueante en el apartado físico llega la escuadra claretiana a un partido «fundamental para nosotros», como lo catalogó Porfi Fisac, entrenador del Granca.

A la hora de enumerar el técnico segoviano esos problemas de salud que afectan al plantel amarillo, la situación resulta descorazonadora: «Han vuelto a ser semanas muy complicadas, entrenando en grupos, con gente fuera de los entrenamientos. Hay algunos jugadores sin incorporarse, como Slaughter, cuyo proceso después de dar positivo se está alargando y no está siendo sencillo. Con John -Shurna- estamos intentando que empiece a entrenar; Oliver Stevic y Albicy también está complicado que estén en el partido».

En cuanto a Albicy, reclama que haga «un esfuerzo para estar los minutos que sea necesario» ante los problemas en la dirección de juego. «En el caso de AJ -Slaughter- está complicado, veremos el tema de analíticas. Ahora mismo está sin poder entrenar. Sergi -García- tiene contrato con nosotros hasta final de la semana, pero todavía no tengo claro cómo va a proceder lo de Slaughter, porque es un tema médico. Si no es Sergi, si no es Javi -López-, eso sí lo tengo claro, alguien habrá en ese puesto», aclaró.

A pesar de todo, Porfi Fisac también deja una cosa clara: «No estamos teniendo mucha fortuna, pero no valen victimismos». «Todo lo que habíamos conseguido enganchar, hemos tenido que volver a conseguirlo. Como bloque, mis sensaciones es que hemos perdido identidad, pero tengo un día para recuperar ese grado de conjunción, de físico, que ya dimos contra el Valencia el último día. Mi sensación es la de tener que recuperar una identidad, y me duele, pero sabemos que el covid condiciona las cosas. Únicamente hay un objetivo: pensar únicamente en el Fuenlabrada y dar un paso hacia delante», dijo el preparador del Gran Canaria.

«Es algo inusual. Se está convirtiendo en demasiado habitual para nosotros porque es el tercer parón que tenemos en competición. Pero en esta vida no vale estar llorando, sino pensar en qué podemos hacer mejorar», sentenciaba el técnico amarillo.

Porfi Fisac define el choque de mañana contra el Fuenlabrada como un partido importante y muy difícil, sobre todo «por las condiciones en las que estamos». «No hay excusas. Ellos están haciendo muy buen baloncesto, haciendo las cosas con muy bien criterio; tenemos que dar el máximo nivel que podamos, y solo centrarnos en el rival, no hay más», argumentaba el segoviano.

‘Ventana FIBA’

El técnico del Granca se refirió a las posibles ausencias en la cercana ventana FIBA. Desveló que Albicy no acudirá con Francia tras lo sucedido en su anterior convocatoria, en la que recayó de su lesión cuando el club había informado a la federación que estaba tocado. «La noticia que tengo es que no está convocado. Creo y espero que no vaya porque no está al 100% y siempre entrena a menor ritmo. No soy quien para decir quién tiene que ir y quién no», expuso.

Sí enumeró al resto de convocados: «Pustovoy va con Ucrania, Brussino con Argentina, AJ con Polonia… Y Khalifa Diop con Senegal, pero está con percances físicos y está llegando justo. Slaughter tiene covid, y es un peligro que viaje, de hecho ni tan siquiera puede que viaje con nosotros».