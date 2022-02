Porfi Fisac: «Si no me lo merezco, no me voy a quedar»

Una de las incógnitas que debe despejar el CB Gran Canaria en cuanto a su futuro esta temporada es la continuidad o no de Porfi Fisac, que al final de la presente campaña cumple las dos temporadas que firmó con el cuadro amarillo. Sobre este asunto, el entrenador segoviano se pronunciaba ayer y fue claro: «De verdad que para mí es un halago solamente el hecho de poder entrenar a Gran Canaria, pero me quedaré en Gran Canaria solo si me lo merezco. Si no me lo merezco, no me voy a quedar en Gran Canaria aunque me ofrezcan la renovación».

El máximo responsable del banquillo claretiano se refería a cierto halo de negatividad alrededor del club. «Me gusta que haya esa crítica deportiva y esa exigencia, pero tenéis -a la prensa- que ser realistas», explico. «Yo, la realidad la veo distinta a la manera que algunos de vosotros la veis, para mí la realidad es que este club está haciendo cosas muy bien. Hay un aire de negatividad siempre alrededor que no me gusta porque no es bueno para vosotros, para Gran Canaria. Porque los entrenadores podemos renovar o no, irnos o no irnos, pero yo creo que sería más interesante que tengamos un sentimiento positivo hacia este club», argumentó.

«Este club está haciendo cosas muy bien, ha sido capaz de no gastar dinero porque ha entendido así, y eso nos ha conllevado entre otros motivos, aparte de mi responsabilidad como entrenador, a no jugar la Copa del Rey», expuso el técnico del Granca.

Porfi Fisac señalaba que «el año pasado fuimos capaces incluso de reducir presupuesto y meter hasta ocho jugadores de la cantera». «Esto es lo que me gusta que se vea y es en lo que yo creo. Yo no voy a estar si la gente no me quiere o si no cumplo mis objetivos. Mis objetivos los tengo claro. Creo que es un club que ahora mismo es el octavo presupuesto de la Liga Endesa y tiene que pelear por estar entre los ocho primeros y no hay más. Y si no logro mis objetivos, pues no me tienen que renovar».

Además, expuso que si no logra ese objetivo «muy probablemente no me quede si no lo logro». «Esto lo tengo absolutamente claro», sentenciaba. Siguió incidiendo el entrenador amarillo en la crítica: «Pero lo que sí me gustaría es que tuvieras esa sensación que este club está haciendo muchas cosas bien. Evidentemente, tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos que traer más gente al pabellón, más posibilidades de tener más dinero y empresas que nos ayuden, hay muchas cosas que hacemos mal, pero otras muchas que como club hacemos bien. A mí me gustaría que tuvierais la capacidad de criticarme a mí como entrenador, pero mis jugadores no son egoístas, están dando el callo y pelean y luchan en muchos sentidos en deficiencia con los demás porque no hemos tenido el 'roster' adecuado o hemos tenido complicaciones».