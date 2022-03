Porfi Fisac se deja querer por el Zaragoza

Fisac sigue teniendo un gran cartel en el conjunto maño, que no termina de estar convencido con la continuidad de Jaume Ponsarnau, a pesar de que al catalán le resta un año más de contrato con la entidad zaragozana. Un total de cuatro entrenadores son los que han desfilado por el banquillo del Casademont Zaragoza desde que el segoviano abandonase la disciplina maña (julio de 2020), sin que ninguno haya conseguido acercarse a sus guarismos.

Este desaire dialéctico llega con la renovación de Fisac en el aire. Una continuidad que ha generado un gran entidad claretiana. Por otro lado, la cita del domingo en el Príncipe Felipe entre el Casademont Zaragoza y el CB Gran Canaria puede marcar un antes y un después en las opciones del técnico amarillo de volver a sentarse en el banquillo rojillo. En la capital aragonesa todavía recuerdan con cierto resquemor la decisión de Fisac de romper el acuerdo verbal que tenía con la directiva zaragozana, el mismo día en el que estaba prevista la firma de la renovación, para aceptar la oferta del recién estrenado como director deportivo, Willy Villar, que era presentado junto con el técnico segoviano en una multitudinaria rueda de prensa en el Gran Canaria Arena. Una puesta de largo como nuevas cabezas visibles del proyecto grancanario, sustituyendo a Berdi Pérez y Fotis Katsikaris.

Mucho se habló en el verano de 2020 del generoso contrato que se le ofreció a Fisac para mantener su idilio con el Zaragoza, que perdía de esta manera al entrenador que les había devuelto a su mejor nivel tras unos años alejados de la lucha por los títulos. La decisión de Fisac de abandonar la nave zaragozana, se unió a la de Stan Okoye el curso anterior, renunciando a renovar por aquel entonces con el Casademont tras ser incluido en el quinteto ideal de la ACB. De esta manera, firmó de amarillo, en un reencuentro en la isla redonda que despertó tanta ilusión en la Isla como decepción en Zaragoza.

Gran parte de la afición maña no olvida la decisión del segoviano, si bien también es cierto que parte de esa afición recelosa del regreso de Fisac a Zaragoza, también lo fue en su momento con la vuelta de Okoye a la rojilla.

Doce partidos en 27 días

Los rumores de la vuelta de Fisac al Casademont han comenzado a crecer como un reguero de pólvora y más tras las declaraciones concedidas. A la pregunta de si se imaginaba en un futuro entrenando al conjunto maño, no dudó.

Este anhelo se añade a la última valoración sobre su futuro, en la que dejó abierta la opción de dejar el Granca si no logra los objetivos marcados -clasificar al equipo para la disputa del Playoff-. Restan quince duelos para el final de la temporada regular de Liga Endesa. Además, queda por resolver la travesía en la Eurocup.

El guiño de Fisac al Casademont Zaragoza acontece a cuatro días de un partido capital para las aspiraciones isleñas. Los claretianos van undécimos en la tabla a un partido del octavo, el UCAM, pero los murcianos con un partido menos. Una situación que eleva el grado de exigencia. Tras quedarse fuera de la Copa del Rey, se redobla la presión. En Europa, van dos derrotas consecutivas lejos del Gran Canaria Arena. Marzo ejerce de juez con doce partidos en 27 días. El primero, el domingo con un Fisac en el punto de mira.

Toni Muedra no entra al trapo

El director deportivo de Casademont Zaragoza, Toni Muedra, analizó la situación de Porfi Fisac y su hipotética vuelta a la capital maña. El ejecutivo aprecia el legado del segoviano, pero advierte que no gasto energía en eso. Primero Porfi tiene contrato en el Gran Canaria [acaba en junio] y Jaume aquí. Es decir, nosotros tenemos entrenador y Porfi, un vínculo contractual con su equipo. Más allá de eso, lo que pase de aquí, no digo a tres meses o cuatro, a un mes, ni lo sé. Con lo cual no gasto energía en eso. Sé que Porfi es una persona súper querida en el club, que lo hizo muy bien, dejó un recuerdo grandísimo, pero tiene contrato y nosotros, un entrenador. Más allá de eso, no hay nadie planteable ahí", aseveró Muedra a El Periódico de Aragón. Unas valoraciones que llegan después del guiño de Porfi.