AJ Slaughter, escolta del Granca: “Mi estilo de juego encaja muy bien con la Liga Endesa”

Felicidades por su reciente paternidad. ¿En qué le ha cambiado la vida a AJ Slaughter desde que es padre?

Estoy muy feliz, disfrutando de ello porque era algo que llevaba buscando bastante tiempo y la verdad es que es una gran responsabilidad, pero a la vez ha supuesto un gran cambio para bien en nuestras vidas.

Se perdía recientemente las últimas ventanas FIBA con Polonia. ¿Cómo se encuentra físicamente de cara a poder volver a competir con la reanudación de la competición?

Llevo tiempo ejercitándome individualmente cuando no he podido entrenar con el resto del equipo, pero pienso que voy a poder llegar en un estado de forma óptimo de cara a poder afrontar los siguientes retos que tenemos por delante en la temporada.

Usted es uno de los deportistas que ha tenido que pasar por el COVID, como tantas otras personas, pero en su caso, como deportista profesional. ¿Cómo le ha afectado la enfermedad en el corto plazo?

Estuve durante tres o cuatro días encontrándome bastante mal, con bastante fatiga muscular, pero con el transcurso de los días y haciendo un entrenamiento específico individual, pude poco a poco recuperar mi mejor estado físico.

¿Siente AJ Slaughter que es uno de los jugadores con más flow de la Liga Endesa?

No me paro a pensar demasiado en ello. Me limito a saltar a la cancha para poner en práctica mi estilo de juego y creo que lo cierto es que mi forma de jugar congenia muy bien con el estilo que se practica en la ACB. En ese sentido encajo muy bien con la Liga y la Liga a su vez encaja muy bien conmigo.

¿Cómo es su relación con Dylan Ennis? ¿Hay piques sanos entre ustedes para ver quién hace la jugada más espectacular o quién mete más puntos?

En el día a día los dos disfrutamos de esa competencia sana que tenemos en los entrenamientos. Los dos nos retamos mutuamente y es algo que nos viene muy bien. Cuando estamos juntos en la cancha la verdad es que conseguimos hacer mucho daño a los rivales.

¿Se siente más cómodo como base organizando el juego del equipo o como escolta con una faceta más anotadora?

Siempre me he sentido cómodo a lo largo de mi carrera en las dos posiciones. Quizás aquí en el Gran Canaria me pueda sentir más cómodo actuando de uno por el estilo de juego y por los sistemas que tenemos de ataque, aunque cuando Chris o Andrew juegan de uno y yo a su lado, la verdad es que también me siento perfectamente. En ambas posiciones estoy jugando bien.

¿Cómo ha recibido el regreso de su compatriota Olek Balcerowski a la disciplina del equipo? ¿Qué cree que va a poder aportar al grupo en esta nueva etapa?

Olek es un jugador que la temporada pasada nos ayudó bastante y que regresa al equipo con un año más de experiencia, así que creo que va a ser otro hombre grande que nos va a poder ayudar a coger más rebotes y a mejorar el rendimiento en la zona, que es algo que nos va a venir muy bien.

¿Se ha hablado en el vestuario sobre las recientes palabras de Fisac en las que hablaba de su deseo futuro de volver a entrenar al Casademont Zaragoza?

A los jugadores no nos han llegado la noticia y no hemos hablado de ello. Nos limitamos como siempre a estar concentrados en aquello que podemos controlar, lo que pasa dentro del equipo y acabar la temporada lo más arriba que nos sea posible.

¿Cómo ha afectado la situación bélica que se está viviendo en Ucrania en los últimos días y más tocándoles tan de cerca por la situación particular de su compañero Artem Pustovyi?

Nos sabe muy mal a todos porque ha sido una noticia terrible sobre todo para Ucrania. En nuestro caso particular creo que Artem sabe que nos tiene a todos nosotros para cubrirle las espaldas en todo aquello que necesite y más sabiendo que tiene parte de su familia viviendo en Ucrania.

¿Cuál es el estado actual del equipo tras el parón de cara a retomar el pulso competitivo este domingo en Zaragoza?

Por suerte hemos podido disfrutar de dos buenas semanas de entrenamientos y han regresado sanos todos los compañeros tras su participación en las ventanas FIBA, así que creo que vamos a empezar muy fuertes en este primer partido ante el Casademont Zaragoza.

Zaragoza es una plaza complicada en la que el equipo no ha podido ganar en sus últimas cuatro visitas. ¿Qué tiene el pabellón Príncipe Felipe para que sea tan difícil puntuar allí?

Es un pabellón en el que siempre se respira un ambiente muy bonito de baloncesto y va a ser complicado. Ellos tienen varios bases que anotan bastante, que juegan muy bien el pick & roll, así que deberemos de estar muy atentos a todas esas situaciones.

Después de no lograr el objetivo de clasificarse para la disputa de la Copa del Rey. ¿Sienten en el equipo que hay un plus de presión a la hora de lograr el segundo objetivo de la temporada de clasificarse para el Playoff por el título de la ACB?

Nosotros vamos día a día, no nos paramos a mirar para atrás. Espero que sigamos rindiendo bien y que obtengamos buenos resultados para no tener que esperar hasta la última jornada para poder clasificarnos para el Playoff, como ya nos sucedió la temporada pasada.

¿Cómo perciben en el equipo el descenso de aficionados a las gradas del Gran Canaria Arena? ¿Cómo se puede convencer a esos aficionados para que vengan a apoyarles en un número mayor en cada partido?

El regreso de los aficionados a la grada ha sido una gran noticia para nosotros, no importa tanto el número de aficionados que vengan a cada partido, sino que los que vienen están con nosotros.

A los aficionados podemos prometerles que vamos a darlo todo para intentar hacerles felices y que vengan a disfrutar con nosotros al Gran Canaria Arena.