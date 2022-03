Va por ti, Artem

El conflicto bélico que actualmente sacude a Europa por la invasión de Ucrania por el ejército ruso toca muy de cerca a la familia del CB Gran Canaria. En sus filas, el cuadro claretiano cuenta con un jugador que está padeciendo desde la distancia el sufrimiento de sus compatriotas por el ataque de Rusia. Ya en el choque de la última ventana FIBA entre España y la selección ucraniana, la imagen de Artem Pustovyi escuchando el himno con el lema No war -No a la guerra- rotulado en su mejilla resultó impactante. Desde su vuelta a la Isla, el pívot no ha dejado en ningún momento de sentir el cálido apoyo de todos los estamentos que integran el club.

Y con esa idea, el Granca quiere que el encuentro de esta noche (20.00 horas, DAZN) frente al Bursaspor turco, correspondiente a la decimocuarta jornada del grupo B de la Eurocup, sirva para homenajear al deportista en su primera aparición delante de la hinchada en el Arena. «Mañana toca arroparle. Desde la presentación y hasta el final del partido estaremos con él. Que sienta el calor de la marea amarilla desde la grada, que le llegue el cariño de toda la afición», publicaba la entidad en sus redes sociales. Ayer, en la previa del choque de hoy, otro compañero, John Shurna, volvía a referirse a la situación de Pustovyi. «Quien conoce a Artem sabe que es uno de los tipos más amables que existen, con un gran corazón, y que siempre hace reír a la gente. Verle pasar por lo que está pasando nos rompe el corazón», señaló el ala-pívot. El estadounidense, en referencia al conflicto bélico, confesó que «ahora mismo hablar de baloncesto es difícil sabiendo lo que está pasando en el mundo. Tenemos un compañero, un amigo, que está atravesando por algo inimaginable por todas las cosas que suceden en su país». «Mis oraciones están con él» John Shurna volvía a expresar su apoyo al ucraniano: «Mis oraciones están con Artem, con su familia, sus amigos y con el pueblo de Ucrania; y ojalá la guerra acabe los antes posible. Hay cosas más importantes que el baloncesto ahora; ojalá podamos ver a nuestro amigo Artem sonreír de nuevo en algún momento». A las palabras del jugador del Granca se unían las de Víctor García, técnico asistente, quien apuntó que «es algo muy difícil de entender si no lo estás viviendo». «Lo único que podemos hacer es lo que está haciendo todo el grupo: darle mucho cariño, apoyarle. El club le ha tendido la mano para cualquier necesidad que tenga. Lo único que podemos hacer es estar cerca de él, porque nadie puede saber lo que está viviendo. Ya vimos en Zaragoza la buena reacción del público con él, los rivales… Hay que valorar su profesionalidad sabiendo lo duro que son estos momentos». Precisamente, en la previa de ese choque en tierras mañana, el técnico Porfi Fisac desvelaba cómo estaba afectando la situación a Pustovyi. «Artem siempre llegaba a los entrenamientos haciendo bromas, siempre muy positivo. Ahora es un chico callado, al que le cuesta expresarse, le cuesta comunicarse. Gente como Dylan Ennis, que es un tío con corazón al 100%, están detrás de él. Para nosotros es muy complicado porque no lo hemos vivido, no sabemos qué es lo que está pasando. Intentamos estar cerca y que el rato en que estamos entrenando y juntos, esté bien. Es un tío muy diferente al que teníamos hace tres semanas», manifestaba el entrenador segoviano del Granca. Otro compañero de vestuario, AJ Slaughter, en una entrevista con este medio la pasada semana, decía que «Artem sabe que nos tiene a todos para cubrirle las espaldas en todo aquello que necesite, y más en su caso particular, que tiene a parte de su familia en Ucrania». Así que hoy, hay que homenajearle con victoria. A recuperar el liderato cuanto antes

Después del triunfo de ayer del Valencia frente al JL Mincidelice Bourg-en-Bresse por 77-88, la posición de líder de la que ha gozado el Gran Canaria prácticamente durante la mayor parte de la disputa del grupo B se ha visto afectada, solo de momento. Porque el cuadro taronja ahora suma diez victorias en su casillero en catorce partidos disputados, pero en caso de que los claretianos salgan victoriosos esta noche del Arena, regresarán a lo más alto de la tabla debido a que le ha ganado en los dos choques directos a los de Joan Peñarroya. El Granca llega con dos derrotas consecutivas al duelo con el Bursaspor. El rendimiento imperioso de los de Fisac se vio lastrado ante el Venezia y frente al Bourg-en-Bresse antes de que se produjera el parón internacional. Ahora, con la visita del antepenúltimo clasificado, qué mejor opción para volver a la senda de las victorias en la Eurocup. Aun así, Víctor García advierte de las armas del conjunto turco: «Se lo puso muy difícil a la Virtus la semana pasada en su cancha, y este fin de semana ganó al Tofas en el derbi». | M. O.